Жить станет сложнее: Россия попала под мощные санкции ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.

https://glavred.info/world/zhit-stanet-slozhnee-rossiya-popala-pod-moshchnye-sankcii-es-10479670.html Ссылка скопирована

ЕС санкции против России / Коллаж Главред, фото pixabay

Сегодня, 21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.

видео дня

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.

"Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль", - говорится в заявлении.

Она добавила, что инструмент ЕС против обхода не позволит России получить подсанкционные товары.

Санкции против РФ

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Читайте также: