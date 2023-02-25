Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Жозеп Боррель / Фото УНИАН

Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Принят 10-й пакет санкций: 121 физическое и юридическое лицо внесено в список, значительные новые импортно-экспортные ограничения, запрет российских пропагандистских средств массовой информации. Мы остаемся едиными в своей решимости нанести ущерб российской военной машине", — написал Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что в санкционный список попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".

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"Это явное нарушение международного права, в частности, Женевской конвенции, о чем я говорил вчера (24 февраля, – ред.) в Совете Безопасности ООН", – добавил Боррель.

Напомним, вечером 24 февраля послы стран-членов ЕС согласовали 10 пакет ограничений против РФ. Новые санкции, в частности, усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.

Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

Как сообщал Главред, в годовщину масштабного вторжения войск России в Украину президент США Джо Байден анонсировал "сюрприз" для РФ.

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