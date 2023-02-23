Объявит 24 февраля: Байден подготовил "сюрприз" Путину

США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Владимиру Путину.

Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин / Офис президента Украины, сайт Кремля

В годовщину масштабного вторжения войск России в Украину президент США Джо Байден анонсирует "сюрприз" для РФ.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, 24 февраля Байден объявит введение новый санкций против России.

По ее словам, Байден 24 февраля проведет онлайн-встречу с лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжить координацию помощи украинскому государству.

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"Завтра лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)… США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Путину. Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции", - добавила она.

Визит Джо Байдена в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и нужды Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие стало настоящим ударом.

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