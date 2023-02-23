Самый дорогой за времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подарком

Российский диктатор подарил Джо Байдену дорогой подарок за 12 тысяч долларов.

Путин подарил Байдену дорогой подарок / коллаж фото офис президента, скриншот с видео

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Путин вручил президенту США Джо Байдену дорогой подарок. Это произошло на саммите президентов в Женеве в 2021 году. Этот подарок стал самым дорогим из тех, которые получал Байден. Об этом сообщает Bloomberg.

Оказалось, что стоимость подарка составляет 12 тысяч долларов. Путин подарил Байдену ручку и письменный набор.

По данным издания, Байден также тогда вручил "директору России" подарок: пару фирменных солнцезащитных очков-авиаторов и стеклянную скульптуру американского бизона.

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Также отмечается, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подарил Байдену флаг США за 700 долларов.

Визит Джо Байдена в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и нужды Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие стало настоящим ударом.

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