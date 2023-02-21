Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - Огрызко

Своим визитом в Украину Байден подвел итог года, отдав должное героизму украинского народа, отметил дипломат.

Огрызко рассказал о визите Байдена в Украину / pixabay.com, president.gov.ua

Визит президента США Джо Байдена в Киев вряд ли связан с новым наступлением страны-агрессора России на Украину. Вероятнее всего, этот визит связан с годовщиной полномасштабной агрессии и определенными итогами. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Год назад Путин думал, что НАТО развалится, что Украина продержится две недели, что Киев будет взят за три дня, но он ошибся по всем параметрам", - отметил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что Байден подвел итог года, отдав должное героизму украинского народа и показав, что с тиранами, автократами и современными фашистами будут разговаривать совсем иначе.

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"Поэтому выбор даты визита является очень правильным. Это и итог произошедшего, и сигнал о том, что будет дальше. После визита Байдена в Киев Путину, наверное, пришлось переписывать свои бумажки, которые он подготовил к выступлению перед Федеральным собранием, потому что после такой дипломатической пощечины ему пришлось иначе посмотреть на заготовку речи", - отметил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Визит Джо Байдена в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и нужды Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие стало настоящим ударом.

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