УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - Огрызко

21 февраля 2023, 16:20
Своим визитом в Украину Байден подвел итог года, отдав должное героизму украинского народа, отметил дипломат.
Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Огрызко рассказал о визите Байдена в Украину / pixabay.com, president.gov.ua

Визит президента США Джо Байдена в Киев вряд ли связан с новым наступлением страны-агрессора России на Украину. Вероятнее всего, этот визит связан с годовщиной полномасштабной агрессии и определенными итогами. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Год назад Путин думал, что НАТО развалится, что Украина продержится две недели, что Киев будет взят за три дня, но он ошибся по всем параметрам", - отметил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что Байден подвел итог года, отдав должное героизму украинского народа и показав, что с тиранами, автократами и современными фашистами будут разговаривать совсем иначе.

видео дня

"Поэтому выбор даты визита является очень правильным. Это и итог произошедшего, и сигнал о том, что будет дальше. После визита Байдена в Киев Путину, наверное, пришлось переписывать свои бумажки, которые он подготовил к выступлению перед Федеральным собранием, потому что после такой дипломатической пощечины ему пришлось иначе посмотреть на заготовку речи", - отметил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Визит Джо Байдена в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и нужды Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие стало настоящим ударом.

Больше новостей о визите Байдена в Украину:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:37

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогноз

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

16:18

В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:01

Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в ВаршавеВидео

15:57

"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатораВидео

15:40

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:36

Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

Реклама
15:26

"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраляВидео

15:18

"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на КиевВидео

15:13

Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

15:01

РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

15:00

Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенокВидео

14:56

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

14:54

Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из КиеваВидео

14:27

Путин разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

Реклама
14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

13:50

Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

13:50

Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

13:47

Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – ТукаВидео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

13:14

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

13:11

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

13:09

Огрызко: Путина ждет катастрофа, даже если Россия заберет войска из УкраиныЭксклюзив

13:05

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

12:53

Цифровизация сферы строительства в законе №5655 - элемент антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

12:53

США планируют ускорить передачу Abrams Украине: в Госдепе раскрыли план

12:28

У Путина есть козырь, но даже он не переломит ход войны в пользу РФ - экспертВидео

12:20

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

12:02

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

11:55

Пережившая оккупацию звезда Dizel Show устроилась на работу к россиянам

11:36

Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницыВидео

11:14

Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем посланииВидео

10:57

РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

10:56

Почему кошки боятся воды и не любят купаться

10:50

Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыреЭксклюзив

Реклама
10:43

Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атакиВидео

10:41

"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в ХарьковВидео

09:54

"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиянВидео

09:43

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцамВидео

09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

09:10

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

09:10

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФВидео

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять