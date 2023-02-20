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"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в Киев

20 февраля 2023, 15:16
Российские пропагандисты размышляли о том, было бы ли нормальным, если бы РФ "угрохала Байдена".
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Российские пропагандисты устроили истерику из-за приезда Байдена в Киев / Коллаж фото Офис президента, скриншот из видео

В Киев неожиданно прибыл президент США Джо Байден. Российские пропагандисты уже устроили истерику и начали обсуждать его "уничтожение". Видео уже разлетелось в Сети.

В эфире росТВ одна из главных путинских пропагандисток Ольга Скабеева придумала версию о том, что в Киеве во время визитов мировых партнеров якобы специально включают сирену, которая указывает на угрозу воздушной атаки.

"Воздушная тревога, надо понимать, обязательный атрибут визита высокопоставленного чиновника в украинскую столицу. В том смысле, что включают всякий раз, когда кто-то приезжает в столицу. Байдену тоже включили. Российское Минобороны при этом не сообщало о нанесении ракетных ударов по Украине", - сказала пропагандистка.

видео дня
Ольга Скабеева
Российские пропагандисты устроили истерику из-за приезда Байдена в Киев / Скриншот из видео

Позже она вместе с гостями начала размышлять о том, можно ли было "угрохать Байдена". Также одному из гостей, побывавших в эфире у Скабеевой, показалось, что у президента США "деменция". При этом он отметил, что у Байдена есть свое мнение.

"Можно было бы, конечно, угрохать Байдена, но это было уже совсем, наверное ... Несмотря на всю свою деменцию, он все-таки соображает. У него какие-то еще ограничители есть", - сказал генерал-лейтенант РФ в отставке Евгений Бужинский. - Угрохать Байдена - это совсем, угрожать Путину - это нормально, взорвать Северный поток - тоже годится?" - истерично ответила Скабеева.

Визит Байдена в Украину

Ранее в Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной. Тогда в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

Утром 20 февраля весь центр Киева был перекрыт из-за странного кортежа из десятка автомобилей. Позже стало известно, что в Украину таки прибыл президент США. На сайте Белого дома официально ничего не сообщали.

Президент США Джо Байден приехал в Украину поездом "под покровом темноты", а его поездку держали в секрете 24 часа (его самолет вылетел из авиабазы Эндрюс в США в 4:15 в воскресенье по местному времени).

Во время своего визита Байден заявил, что "цель Путина - стереть Украину с карты", однако эта военная кампания провалилась, РФ становится все более изолированной, добавил президент США.

Он также анонсировал новый мощный пакет военной помощи для Украины, в который войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары. Также ожидается, что США введут новые санкции против России.

Сам же Владимир Зеленский заявил, что визит Байдена является самым важным за всю историю украино-американских отношений. Результаты этого, по его словам, будут ощутимы в укреплении оборонных возможностей Украины. Зеленский предупредил, что в ближайшем буддущем Украину ждет очень тяжелый период, когда будут достигнуты "исторические достижение".

Другие новости о визите Байдена в Киев:

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