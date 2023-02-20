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Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в Киев

20 февраля 2023, 14:35
Байден в Киеве завил, что в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.
Владимир Зеленский, Джо Байден
Владимир Зеленский, Джо Байден / сайт Офиса президента

Перед годовщиной вторжения России в Украину президент США Джо Байден неожиданно приехал в Киев. О своем визите в Украину Байден не анонсировал.

Утром 20 февраля весь центр Киева был перекрыт из-за странного кортежа из десятка автомобилей. Позже стало известно, что в Украину таки прибыл президент США.

На сайте Белого дома официально ничего не сообщали. Изначально Джо Байден анонсировал трехдневный визит в Польшу с 20 февраля, но оказался утром в Киеве.

видео дня

Американский лидер почтил память погибших Героев Украины вместе с президентом Зеленским на Михайловской площади.

Зеленский и Байден в Киеве
Зеленский и Байден в Киеве / Офис президента

Поездку Байдена в Украину держали в секрете сутки

По данным СМИ, президент США Джо Байден приехал в Украину "под покровом темноты", а его поездку держали в секрете 24 часа (его самолет вылетел из авиабазы Эндрюс в США в 4:15 в воскресенье по местному времени).

Кроме того, известно о таком:

  • В субботу вечером перед отлетом Байден отправился "ужинать с женой" и с того момента вплоть до прибытия в Киев его никто не видел.
  • Американского лидера сопровождало ограниченное количество чиновников, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и Энни Томасини, личного помощника президента и директора по операциям Овального кабинета.
Джейк Салливан и Андрей Ермак в Киеве
Джейк Салливан и Андрей Ермак в Киеве / Офис президента

Байден приехал поездом в Киев

Байден прибыл в Польшу, откуда и отправился в украинскую столицу поездом.

"Президент Байден совершил поездку на поезде от границы с Польшей, демонстрируя решимость его администрации накануне вторжения России в Украину", - сообщают американские СМИ.

Что заявил Байден в Киеве

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил американский лидер у себя в Twitter.

По словам Байдена, большим вызовом американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана по всему миру, куда входит более 50 стран", - говорит Байден.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.

Байден жестко опустил Путина

"Цель Путина - "стереть Украину с карты", - такими были слова Джо Байдена на встрече с Зеленским.

По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, а российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и понесут тяжелые человеческие потери, а многие едут и не вернутся, потому что не видят в России будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США и добавил, что ранее Украина была слабой, а Запад разделен, и на этом основывался расчет Путина.

Новое оружие и 500 млн помощи от США для Украине

По словам американского президента, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал американский лидер.

Байден также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину:

  • более 700 танков,
  • тысячи бронированных машин,
  • тысяча артиллерийских систем,
  • более 2 млн артснарядов и т.д.

Сообщается, что Зеленский и Байден также обсуждали поставки дальнобойного оружия, которое необходимо ВСУ.

  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua
  • Байден в Киеве, встреча с Зеленским
    Байден в Киеве, встреча с Зеленским president.gov.ua

Санкции против РФ

Лидер США заявил, что обещает новые санкции против России.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", - заявил Джо Байден.

Что заявил Зеленский

"Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину - самый важный за всю историю украино-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период - самый сложный период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира", - сказал президент Украины.

По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины.

"Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину",- заявил Зеленский.

Зеленский также предупредил, что Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и других стран-партнеров.

"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя", - отметил Зеленский.

Визит Байдена в Украину

Ранее в Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Тогда в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
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