"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в Киев

Байден и Зеленский довольны визитом, а для страны-агрессора России это событие станет настоящим ударом, подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба назвал важную цель визита Байдена в Киев/ Офис президента Украины, УНИАН

Визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие станет настоящим ударом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя визит американского президента в Украину. Он рассказал, что лидеры Украины и США довольны встречей и проведением переговоров в украинской столице.

"Отбыли исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера – максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!", – написал Кулеба.

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Президент США приехал в Киев

Американский президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Байден во время встречи в Киеве обсудят ход боевых действий и дальнейшие мероприятия, направленные на поддержку Украины. Владимир Зеленский отметил, что визит Джо Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины.

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