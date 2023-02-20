"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сети

Украинцы радостно восприняли новость о приезде президента США, но без метких шуток не обошлось.

Приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сети/ соцсети

В понедельник, 20 февраля, в Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и уже анонсировал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

После того, как появилась информация об этом историческом визите, украинцы сразу отреагировали на такое событие множеством мемов в сети.

Пользователи начали шутить о том, что американский лидер посетил Украину, ведь очень хотел посмотреть, "что будет с лицом россиян". Некоторые вспомнили недавнюю шутку о том, что в случае ядерного удара украинцы пойдут на Щекавицу, и пошутил, что Байден во время воздушной тревоги может захотеть посетить это место.

видео дня

Многие пользователи начали шутить относительно того, какие именно места может посетить Байден во время визита в Киев.

соцсети

Президент США приехал в Киев

Американский президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Байден во время встречи в Киеве обсудят ход боевых действий и дальнейшие мероприятия, направленные на поддержку Украины. Владимир Зеленский отметил, что визит Джо Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины.

Читайте также: