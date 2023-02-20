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Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – Байден

20 февраля 2023, 12:55
Украину ждет тяжелый временной период, поскольку агрессор Россия решительно настроена продолжать войну против государства, считает Джо Байден
Джо Байден в Киеве
Путин думал, что он продержится дольше, чем мы, но просчитался - Байден / Офис президента

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поалгает, что Украину впереди ожидает тяжелый период времени. Глава страны-агрессора России Владимир Путин поставил перед собой задачу стереть Украину с карты.

"Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", - сказал Байден в ходе совместного брифинга с президентом Зеленским.

При этом глава Белого дома отметил, что военная кампания РФ проваливается, поскольку российские оккупанты уже потеряли контроль надо половиной территорий Украины, которые они ранее захватили, понесли тяжелые человеческие потери на фронте, а многие люди покидают страну, поскольку не видят там своего будущего.

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"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - сказал Байден.

По словам американского главы государства, раньше Украина была слабой, а на Западе не было единства, и Путин на этих тезисах базировал свой расчет.

"Он (Путин) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - добавил Джо Байден и подчеркнул, что западный мир будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

Визит Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала в Сети появились видео, как Зеленский и Байден выходили из Михайловского собора, где почтили память погибших воинов. Лидеры двух стран шли под сигналы воздушной тревоги.

В ходе визита Байден анонсировал предоставление Украине нового пакета помощи на 500 миллионов долларов. Киев получит HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - заверил Байден.

Также он напомнил, что Запад обязался поставить Украине 700 танков, тысячи бронемашин, тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов снарядов и другую военную помощь.

Зеленский и Байден также обсудили поставки Украине дальнобойного оружия.

Джо Байден война России и Украины
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