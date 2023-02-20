"Шо с лицом, Путин?": у россиян "пригорело" от визита Байдена в Украину

Приезд Джо Байдена в Украину вызвал истерику у россиян.

Путин, Байдей, Зеленский / скриншот YouTube, t.me/ermaka2022/

Визит президента США Джо Байдена в Украину вызвал бурную реакцию в Сети.

Россияне в ярости из-за бездействия оккупантов - они призывают запускать ракеты по Киеву. Также в Сети уже сравнили Путина и Байдена, спросив у российского диктатора о состоянии его лица.

"А в россию прилетают папуасы с бубнами, на железных птицах", "Шо с [лицом - неценз.] Путин? Даже Байден побывал в Киеве у линии фронта и не зассал. Президент нормального государства. В отличие от ч*ошника, который не был на фронте ни разу пока вонючий карлик сидит в бункере и боится выйти к своим [мобилизированным - неценз.], бидон гуляет по Киеву", "У Байдена яйца как кокосы, про Зелю и говорить де буду, как он вообще ходит", - писали пользователи сети.

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Визит Байдена в Украину - реакция соцсетей / скриншот

Визит Байдена в Украину - реакция соцсетей / скриншот

Визит Байдена в Украину - реакция соцсетей / скриншот

Визит Байдена в Украину

Как сообщили в Bloomberg, президент США Джо Байден 20 февраля приедет с визитом в Польшу. Американский лидер встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Будут обсуждаться вопросы усиления позиций НАТО и войны России против Украины.

Байден намерен выступить с речью в адрес директора РФ Владимира Путина и российского народа.

В Сети уже появились первые кадры визита Джо Байдена в Украину:

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