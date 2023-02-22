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Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Угледаром

22 февраля 2023, 23:20
Российские оккупанты в течение суток 43 раза штурмовали позиции украинских военных и применяли артиллерию.
Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Угледаром
Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Угледара Донецкой области. При этом у них бешеные потери среди личного состава. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает Эспрессо.

Только в течение суток оккупанты 43 раза штурмовали позиции украинских военных. Враг постоянно применяет артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Однако оккупантам не удалось ничего достичь, кроме потери более двух рот солдат.

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"Очень активно сегодня работала ствольная артиллерия и РСЗО противника. В частности, противник 211 раз обстрелял наши позиции. Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых россиян было больше как две роты", – сказал Дмитрашковский.

Ситуация на Угледарском направлении

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ борются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Ранее Главред сообщал, что в боях под Угледаром в результате лишь одного боя россияне потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Российские войска оказались неспособными провести планирование операции по оккупации города. Штабы испытывают проблемы в управлении войсками и ведением боевых действий.

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война в Украине Угледар вторжение России
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