"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - Тука

Российским козырем является не только ядерное оружие, но и акции подготовкой которых занимается путинский кум Медведчук.

У России еще есть козыри / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com

У России есть козыри в рукаве, опасность которых нельзя недооценивать. Россия пытается "вбить клин" между западными странами, которые поддерживают и помогают Украине. Об этом во время чата на Главреде рассказал экс-глава Луганской ВГА, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Этим козырем является не только ядерное оружие.

"Один из наиболее известных козырей – это ядерное оружие. Впрочем, есть еще одна опасность, которую нельзя недооценивать. Россия в последнее время интенсивно подключает свою "пятую колонну", прежде всего, в европейских странах. Россия прилагает усилия на внешних площадках, чтобы вбить клин между западными странами, которые единодушно поддерживают Украину", - сказал Тука.

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Он рассказал о том, что бывший премьер-министр Израиля Бенет продвигает тезисы о том, что Путин якобы пообещал не убивать Зеленского, а продвижению мирных переговоров "помешал коварный Запад".

"По словам Бенета, Путин ему лично пообещал не убивать Зеленского, после чего Бенет позвонил украинскому президенту и рассказал об этом. Мол, именно поэтому Зеленский выскочил из бункера и начал снимать селфи ... Кроме того, Бенет рассказал, что шли переговоры между Украиной и Россией, и было нарисовано 17 черновиков мирных соглашений еще весной 2022-го, то есть еще до освобождения Киевщины, Херсонщины, Харьковщины. И только вмешательство "коварного Запада" остановило ход мирных переговоров и способствовало ведению полномасштабной агрессивной войны", - объяснил Тука.

Эксперт убежден, что это все лишь попытка переложить ответственность с плеч РФ и Путина на плечи мировых партнеров Украины, обвиняя их в этой кровавой войне.

"Тогда бы Украина просто капитулировала, была бы российская оккупация, и был бы "мир, дружба, жвачка", согласно логике Бенета. Показателен тот факт, что с аналогичным тезисом через два-три дня выступил пресс-секретарь белорусского МИДа, который так же сказал, что шли мирные переговоры, они были почти успешными, и только грубое вмешательство "коварного Запада" не дало достичь мирного соглашения", - добавил Тука.

Он считает, что именно на это сейчас направлены усилия РФ. Тука не исключает, что скоро в западных странах могут начаться разные акции, устроенные "правильными русскими" и "адекватными украинцами". Ими может заниматься лично кум Путина Виктор Медведчук.

"Эти люди не будут говорить, что они за Путина, но будут выходить с лозунгами "Нет войне! Мы за мир!", "Запад, прекрати давать оружие – оно раскручивает войну" и т.д. В течение месяца должно состояться несколько акций под такими лозунгами. Такие акции будут подхвачены различными "орбанами", "берлусконями" и подобными маргинальными политиками", - рассказал Тука.

РФ пытается повлиять на политику европейских стран, чтобы разбить и разделить позицию Запада в отношении Украины.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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