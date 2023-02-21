Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыре

Поражение России неизбежно, но предпосылок для окончания войны в 2023 году нет, считает Тука.

Все империи гибнут, умрет и Россия, а Украина ей в этом поможет – Георгий Тука / Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-главой Луганской военно-гражданской администрации Георгием Тукой. Общаясь с читателями, Тука рассказал, чего ждать от нового российского наступления, будет ли вторая попытка взять Киев, какие козыри остались у России, сколько еще продлится война и чем закончится, а также что похоронит Путина и его режим.

Подаем стенограмму чата с Георгием Тукой.

Тимофей: Когда Россия пойдет в новое действительно масштабное наступление, о котором уже так давно говорят, и на каких направлениях она попытается продвинуться?

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Георгий Тука: Наступление уже началось. Сейчас оно идет на луганском и донецком направлениях. Также, по данным разведки, продолжается усиленная подготовка российских войск на запорожском направлении.

Судя по всему, именно на этих трех направлениях следует ожидать удара вооруженных сил Российской Федерации.

Doris: Данилов заявил, что россияне уже начали "большое наступление", но у них с ним большие проблемы. Могут ли разговоры о новом большом наступлении оказаться пшиком, просто страшилками?

Григорий Тука: Нет, я так не думаю. За зиму россияне действительно подготовились к активным боевым действиям, в частности, подготовили несколько сотен тысяч мобилизованных и тяжелую бронированную технику, ведь без нее осуществлять масштабное наступление крайне сложно. Наш Генштаб ежедневно сообщает об активизации использования Россией авиации на линии фронта. Поэтому Данилов прав, и наступательные действия начались.

Хотелось бы верить, что эти наступательные действия противника не будут удачными. Но мы заплатим за это огромную цену, в том числе, к сожалению, тысячами жизней наших защитников, даже если нам удастся выдержать первую волну натиска до получения долгожданной помощи Запада вооружением. Самый ценный ресурс нашего государства – наши защитники, в первую очередь, имеющие боевой опыт и воюющие с 2014 года. Поэтому если ради сохранения жизней воинов, этого бриллианта украинского народа, нужно будет оставить какой-то населенный пункт, это вполне допустимо и не будет катастрофой. Ведь прежде всего нужно заботиться о сохранении личного состава. У нас нет такого огромного человеческого ресурса, который есть у России. РФ может себе позволить бросать несколько сотен тысяч только что мобилизованных россиян под украинские пулеметы или автоматы, превращая их в жетон для получения новых "Лад". У нас такой возможности нет. Поэтому даже если придется оставлять некоторые населенные пункты, какие-то гектары украинской земли, это не катастрофа, потому что в конце концов мы все свое вернем.

Главред: А согласны ли вы с Даниловым в том, что у России есть большие проблемы с началом наступления? Если да, то что это за проблемы?

Георгий Тука: Пока что я вижу проблемы у россиян исключительно на уровне тылового обеспечения. Есть многочисленные свидетельства о том, что Россия привлекает к военным действиям устаревшую технику.

Впрочем, нельзя недооценивать врага, это просто преступно. Ведь даже если старый танк времен Второй мировой войны, например, Т-34, снятый с какого-то памятного постамента, начинает двигаться на опорный пункт украинской армии, ребятам, которые защищают этот пункт без тяжелого вооружения, исключительно с автоматами Калашникова, все равно нужно остановить эту старую лошадку, даже ценой жизней и жертв.

У россиян еще, к сожалению, большие запасы "металлолома", так что нам придется еще не один год иметь дело с огромной мощной армией.

Karpov: Что дает России основания для оптимизма, почему российское руководство считает, что второе наступление может быть более успешным, чем "бросок полудохлого мангуста" в прошлом году?

Георгий Тука: Здесь целесообразно процитировать известного русского поэта: "Умом Россию не понять... В Россию можно только верить".

За последние полторы недели я насобирал очень показательную коллекцию высказываний российских пропагандистов. Во-первых, изменилась риторика пропагандистов. Во-вторых, показательно, что российских граждан за подобные высказывания приговаривают к семи-десяти годам лишения свободы, а российским пропагандистам разрешаются подобные реплики.

Например, последнее интервью Пригожина. По его словам, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, россиянам придется "поработать" еще полтора-два года, а чтобы выйти на рубеж Днепра – еще минимум года три. То есть о "спецоперации" речь вообще не идет.

Другой российский пропагандист из-за своих комментариев вообще показался мне украинским националистом. Он в прямом эфире рассказывал: "Мы столкнулись с невероятным явлением – не так российская армия оказалась слаба, как украинская армия сильна. Она объединила в себе весь героизм русского солдата, военное образование нацистского офицера и техническую мощь американских вооруженных сил. И мы [российская армия] оказались к этому не готовы. У нас просто нет армии, способной адекватно ответить на такой вызов. Мы рассчитывали за два-три дня уничтожить украинскую систему ПВО, чтобы дальше наша авиация хозяйничала в небе. Таким образом, мы бы практически уничтожили украинскую армию. Но этого не случилось. Если говорит об артиллеристских дуэлях, то в Сирии наши войска могли спокойно наносит мощные артиллеристские удары, после чего туда выдвигалась наша пехота. Оказалось, что в Украине мы так сделать не можем – как только мы начинаем вести обстрел, наши артиллеристские подразделения сразу получают ответ от более дальнобойной артиллерии, которая имеется в украинцев".

И все эти тезисы произносятся в прямом эфире! Согласитесь, это смена риторики.

На мой взгляд, российские пропагандисты получили разрешение Кремля плавно готовить общественное мнение к тому, что никакой "спецоперации" уже нет, она трансформировалась в войну.

21 февраля будет обращение Путина к Федеральному собранию, и я не исключаю, что во время этого выступления прозвучит "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой", а также тезисы об отечественной войне. То есть российская власть уже осознает, что это жестокая и кровавая война. Но при этом она верит в собственную победу.

Поэтому, возвращаясь к вопросу – почему российское руководство считает, что второе наступление может быть более успешным, можно ответить так: потому что верит. Логики в этом нет – есть только вера, которая постоянно подпитывается различными пропагандистскими средствами, которые хоть и не влияют на российскую элиту, но влияют на большинство россиян.

Например, недавно известный "бесогон" Михалков с восторгом сообщал, что в одной из 200-летних церквей священник показал ему вырезанную букву "Z" на полу, на каменной глыбе – мол, это провидение господне, это значит, что бог с Россией. А я слушал этот бред и невольно воображал: сидит Геббельс во время Второй мировой войны и рассказывает, что с ними бог, фюрер избран богом, ибо стоит лишь посмотреть на мозаики Софии Киевской, сколько там изображений свастики – "это же провидение господне!".

Это было бы смешно, если бы "лаптеногие" с одной извилиной в мозгу, оторвавшись от бутылки и наслушавшись соловьевых и "бесогонов", потом не брали бы в руки оружие и не перли бы убивать наших людей.

Karpov: Есть ли у Кремля "козырь в рукаве" – нечто, что способно переломить ход войны в пользу РФ? Что это может быть?

Георгий Тука: Один из наиболее известных козырей – это ядерное оружие.

Впрочем, есть еще одна опасность, которую нельзя недооценивать. Россия в последнее время интенсивно подключает свою "пятую колонну", прежде всего, в европейских странах. Россия прилагает усилия на внешних площадках, чтобы вбить клин между западными странами, которые единодушно поддерживают Украину.

Примеров можно привести несколько. Например, интервью бывшего премьер-министра Израиля Бенета, где он рассказал о своих встречах с Путиным и обсуждении с ним событий в Украине. По словам Бенета, Путин ему лично пообещал не убивать Зеленского, после чего Бенет позвонил украинскому президенту и рассказал об этом. Мол, именно поэтому Зеленский выскочил из бункера и начал снимать селфи.

Как по мне, это недопустимо, потому что подобные рассказы принижают роль воюющего государства. Никогда не был и не буду сторонником Владимира Зеленского, но в данном контексте я вижу не желание унизить лично Зеленского, а попытку дегероизировать те усилия, которые наш народ возлагает на алтарь победы.

Кроме того, Бенет рассказал, что шли переговоры между Украиной и Россией, и было нарисовано 17 черновиков мирных соглашений еще весной 2022-го, то есть еще до освобождения Киевщины, Херсонщины, Харьковщины. И только вмешательство "коварного Запада" остановило ход мирных переговоров и способствовало ведению полномасштабной агрессивной войны.

В этом я вижу попытку переложить ответственность за те несчастья, которые сейчас происходят на территории нашей страны с плеч России и Путина на плечи партнеров, которые нас поддерживают. Мол, если бы они нас не поддерживали, не было бы и войны. Тогда бы Украина просто капитулировала, была бы российская оккупация, и был бы "мир, дружба, жвачка", согласно логике Бенета.

Показателен тот факт, что с аналогичным тезисом через два-три дня выступил пресс-секретарь белорусского МИДа, который так же сказал, что шли мирные переговоры, они были почти успешными, и только грубое вмешательство "коварного Запада" не дало достичь мирного соглашения.

На это сейчас направлены усилия России.

Думаю, в ближайшее время в ряде европейских стран могут активизироваться разного рода политические силы, отдельные политики, общественные деятели пророссийской ориентации. Возможны различные акции, которые будут устроены "правильными русскими" и "адекватными украинцами", которыми занимается Медведчук. Эти люди не будут говорить, что они за Путина, но будут выходить с лозунгами "Нет войне! Мы за мир!", "Запад, прекрати давать оружие – оно раскручивает войну" и т.д

В течение месяца должно состояться несколько акций под такими лозунгами. Такие акции будут подхвачены различными "орбанами", "берлусконями" и подобными маргинальными политиками.

Таким образом, влияя на политику европейских стран, Россия будет пытаться разбить и разделить консолидированную позицию западных стран, которые сейчас поддерживают Украину.

Главред: В начале своего ответа вы вскользь упомянули первый козырь, который есть у России, – ядерное оружие. Считаете ли вы, что если Россия применит ядерное оружие, она будет способна переломить ход войны в свою пользу?

Георгий Тука: Прежде всего давайте не забывать, что ядерное оружие бывает разных типов – тактическое и стратегическое. Когда речь идет о возможности использования Россией ядерного оружия, имеется в виду тактическое. Конечно, тактический ядерный удар не способен одним взрывом уничтожить весь Харьков, Киев или Одессу, но жертв будет много. Россияне надеются, что после такого удара "х**лы протрезвеют" и наконец прекратят оказывать сопротивление.

Однако социология свидетельствует, что абсолютное большинство украинцев не настроены полагаться на миролюбие северного соседа и готовы бороться даже в случае ядерного удара. То есть применение ядерного оружия может привести к еще большей консолидации украинского общества.

Вместе с тем, исключать вероятность такого сценария я не могу, потому что действия российских властей неоднократно убедили в том, что нельзя сочетать понятия "здравый смысл", "логика" и "российская власть". Умом Россию не понять... От нее можно и нужно ожидать всего.

Naira: Поделитесь вашими мыслями по поводу вероятности второго похода на Киев: будет ли он; смогут ли войска противника дойти до тех же рубежей в Киевской области, что и в феврале-марте 2022-го; ввяжется ли Беларусь в эту авантюру; чем новая попытка взять столицу может быть принципиально отличной от прошлогодней?

Георгий Тука: Я разговаривал со своими друзьями – офицерами ГУР, которые работают именно с направлением Беларуси. Определенные подготовительные работы противником ведутся. Но пока нельзя утверждать, что россияне на территории Беларуси подготовили такой вооруженный кулак, который может быть использован для реализации намерений, провозглашенных Россией – или перерезать путь на Ковель, чтобы помешать транспортировке помощи через Львов в центральную часть Украины, или захватить Киев. Нужного количества военнослужащих и техники сегодня у россиян на белорусской территории нет.

Вместе с тем, мои друзья из ГУР убеждены в том, что рано или поздно эта попытка будет предпринята, и Беларусь будет вовлечена в военные действия в полном объеме.

В любом случае продвигаться такими темпами с севера, как это было год назад, у русских не получится. Но такие действия будут своего рода отвлекающим маневром. Мы и сейчас вынуждены держать часть своих вооруженных сил на границе с Беларусью, чтобы в случае чего иметь возможность быстро отреагировать. А если на этом направлении действительно начнутся боевые действия, то командование, конечно, направит дополнительную часть наших войск на это направление, соответственно, ослабляя другие. Поэтому такие действия со стороны Беларуси могут быть использованы русскими для ослабления наших сил на других участках фронта, где и будет нанесен решающий удар.

Олекса: Какими, на ваш взгляд, будут задача минимум и задача максимум россиян во время новой масштабной атаки на Украину? А главное – какие у них шансы достичь поставленных целей?

Георгий Тука: Начну с последнего – шансов никаких: не будет ни промежуточных результатов, ни стратегических. Стратегической целью России было уничтожение Украины как независимого европейского государства – смена правительства и внешней политики, то есть создание карманного пророссийского протектората, как в Беларуси. Этой стратегической цели РФ не достигла, и шансов добиться этого у нее нет.

Сейчас между российскими пропагандистами начинаются дискуссии о конечной цели действий России, и я не сомневаюсь в том, что они ведутся исключительно с разрешения Кремля. На этот вопрос 99% рядовых россиян ответа не имеют. Слова "денацификация" и "демилитаризация", которые были объявлены во время начала "специальной военной операции", русские и произнести не могут, также они и понятия не имеют, чем все это может закончиться. Они видят только один путь – уничтожение Украины.

Причем одна группа из наиболее отбитых экземпляров говорит, что "всех х**лов надо уничтожить" или же надо сменить власть, взять всех в ежовые рукавицы, переплавить украинцам мозги, и тогда лет через 5-10 будут "русские украинцы".

Вторая группа старается искать палочку-выручалочку – минимальные условия, которые можно было бы выдать российскому населению как победу, например, контроль России над "ЛНР" и "ДНР", а точнее всей территории Луганской и Донецкой областей.

Казалось бы, здравый смысл должен был бы подсказать, что на этом, в принципе, им можно было бы остановиться. Но эти олухи, поверив в собственную богоизбранность, уже внесли изменения в российскую конституцию, где закрепили положение о том, что в состав Российской Федерации входят не только Донецкая и Луганская, но и Запорожская и Херсонская области. Как с этим быть? Я не думаю, что сейчас найдется хоть кто-то в России, кто был бы способен откатить назад те изменения в Конституцию, которые были так на ура одобрены.

Что российскому руководству в таком случае делать? У него остается один-единственный путь – идти вперед.

Кстати, на некоторых российских пропагандистских каналах отмечалось, что сейчас почти все боевые действия происходят на территории России, ведь Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это Россия, а поэтому Украина является агрессором по отношению к России (дескать, "х**лы воюют с нами на нашей земле"). Такие хитросплетения!

Не стоит пытаться искать какую-либо логику – она просто отсутствует в действиях россиян.

Kathrine: Почему, по-вашему, Канада, Франция и США просят своих граждан срочно покинуть Россию и Беларусь? В прошлом году перед началом полномасштабного наступления российских войск они призвали своих граждан покинуть Украину, а теперь наоборот. По РФ и РБ готовится какой-то серьезный удар?

Георгий Тука: Очевидно, есть определенные свидетельства, что Беларусь готова вступить в войну на стороне Российской Федерации. А такие действия со стороны Беларуси точно вызовут ответные действия со стороны Украины. И тогда я наконец прекращу задавать вопрос, который повторяю с марта 2022 года – почему мы до сих пор не разнесли вдребезги военные базы на территории Беларуси, белорусские аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы.

Что касается России, то ответа на этот вопрос и никаких объяснений я пока не слышал. Возможно, это связано с вероятностью предоставления Украине определенных видов вооружения. Несмотря на то, что Украина обязуется не использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, в жизни все случается, в частности, ракета может сбиться с курса, как вот недавно, когда русские запустили ракеты по украинской территории, а они пролетели сквозь Молдову и Румынию и наконец прилетели к нам. Возможно, этим и вызвана такая озабоченность.

Например, почему так показательно россияне размещают системы ПВО на крышах зданий в Москве. Точно не потому, что это какие-то очень удачные места, с точки зрения обороноспособности. Это делается показательно. И, как по мне, это делается для того, чтобы еще больше мобилизовать собственный "лапотный" электорат. Не удивлюсь, если в ближайшее время начнут заклеивать лентами крест-накрест окна в здании Минобороны РФ.

Как бы это смешно не звучало, но это срабатывает, потому что у подавляющего большинства жителей РФ одна извилина на всю деревню. И весь этот бред, над которым мы смеемся, они жрут. Гляньте хотя бы, как там люди, стоя на коленях, говорят: "Спасибо, Владимир Владимирович!". Разве у нас в Украине кто-то может такое представить!

litvynko_a.: Чего, по вашему мнению, ждать от России и Путина к 24 февраля?

Георгий Тука: Существует точка зрения, что Путин и россияне любят сакральные даты, вот и на годовщину попытаются что-то выкинуть. Но я не вижу объективных предпосылок для того, чтобы произошло что-то реально значимое в течение недели-полутора. Конечно, они будут наращивать свою мощь на Луганщине и Донетчине. Но я не думаю, что они к тому моменту попытаются осуществить атаку со стороны Беларуси, по крайней мере, пока нет свидетельств, что у них собрано достаточно сил для таких действий с севера. Так что никаких предпосылок для каких-либо сакральных действий я лично не вижу.

Возможно, что-то произойдет на политическом уровне, но какие-то масштабные атаки вряд ли будут.

Впрочем, стоит ожидать мощного ракетного удара в очередной раз. Как раз пройдет две недели – тот период, за который россияне накапливают новые ракетные запасы. Поэтому ракетным обстрелом Россия может попытаться устроить Украине "приятную годовщину". Но, вероятнее всего, они это сделают не 24 февраля, а 23-го или в ночь с 23-го на 24-е, объединив День советской армии ("дадим бандеровцам подкурить") с годовщиной российской "спецоперации".

Георгий Тука / Главред

Марина: Каковы шансы, что первая годовщина полномасштабной российско-украинской войны станет последней, и что война закончится в 2023 году?

Георгий Тука: Знаю и понимаю, что многие наши граждане в это верят и на это надеются. Но во время своих интервью и выступлений я никогда не говорил какие-то вещи лишь для того, чтобы понравиться аудитории. Еще в марте 2022 года, когда шли бои под Киевом, я неоднократно опровергал пустую болтовню некоторых представителей действующей власти, которые говорили, что эта война продлится две-три недели или месяц-полтора. Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию.

Sid: Скажите, насколько вероятно, что ВСУ в 2023 году выйдут на границы 1991 года, и закончится ли на этом война?

Георгий Тука: Я не настолько положительно оцениваю возможности наших Вооруженных сил, чтобы прогнозировать освобождение Крыма и Донбасса, то есть такое огромное наступление, в 2023 году.

Война не закончится, даже когда мы выйдем на границы 1991 года.

В принципе, начинать любую дискуссию нужно с выяснения того, что мы будем считать победой. Кто-то считает, что победой будет "просто перестать стрелять", кто-то – что победой будет выход на границы 1991 года, кто-то – что победой будет выход на границы 23 февраля 2022 года. Я принадлежу к четвертой группе людей и считаю, что победой будет возвращение всех законных территорий Украины и демонтаж Российской Федерации в ее нынешнем виде как единого государства и превращение ее в ряд независимых демократических стран. Только после этого можно будет считать, что война завершена победой нашей страны. Если мы вернем контроль над границей, а Россия останется в том виде, в каком она сейчас есть, это будет означать лишь отсрочку войны.

Главред: Но такой процесс может длиться не два-три года, а десятилетиями…

Георгий Тука: Может. Но у нас другого пути нет. Во-первых, мы уже были в границах 1991 года, и что? Во-вторых, если мы выйдем на эти границы, неужели контроль над собственной территорией мгновенно изменит то маразматическое общенациональное сознание, которое сейчас благодаря 20-летним усилиям безумной пропаганды присуще 95% русского населения? Нет, абсолютно нет. Они так же будут беситься, топать ногами и кричать: "Наши мальчики – герои! Спасибо Владимиру Владимировичу за "Ладу"!". И они так же будут требовать сатисфакции. Они не смирятся с поражением, а точнее неудачной попыткой реализации "специальной военной операции".

На это надо абсолютно трезво смотреть. Мы не можем позволить себе сейчас такой роскоши как "розовые очки".

MisterX: Дуда допустил победу Путина и России в этой войне, а вы допускаете такой вариант? В каком случае РФ может одержать победу, и допустит ли Запад проигрыш Украины?

Георгий Тука: Среди самых влиятельных политиков Запада до сих пор продолжается дискуссия. Одни говорят, что Украина не может проиграть в этой войне, и мы ее будем поддерживать в этом всеми доступными средствами. Другие говорят, что Украина должна одержать победу, и мы ее в этом будем поддерживать всеми доступными средствами.

Когда президент Польши говорил, что Украина может проиграть, он использовал такую фразу прежде всего для того, чтобы привлечь как можно больше внимания своих партнеров, потому что вторая часть его мысли была следующая: "Украина может проиграть, если мы немедленно не окажем помощи". Ради того, чтобы ускорить принятие решений о предоставлении Украине необходимой помощи, президент Дуда и использовал такие слова.

Вместе с тем, хотел бы отметить, что даже оккупация половины Украины, то есть по Днепру, или оккупация Киева не будут означать наш проигрыш в войне. Это будет лишь один этап войны. Опыт Херсона, Изюма, Чернигова и многих населенных пунктов нашей страны должен убедить нас в том, что даже оккупация – это не проигрыш, а лишь один из этапов. Война не закончена до тех пор, пока продолжаются наши борьба и сопротивление, а они могут продолжаться даже во время оккупации.

Николай К.: Как вам кажется, будут ли боевые действия на территории РФ, то есть не "бавовна", а то же, что происходит на украинской территории? Вернется ли к русским бумеранг войны?

Георгий Тука: Лично я не вижу в этом необходимости на нынешнем этапе. Достаточно тех усилий, которые сейчас прилагаются ВСУ в плане нанесения ударов на территории России. Конечно, мне, как и большинству украинцев, хотелось бы, чтобы о "бавовне" мы слышали ежеминутно, желательно и за Уралом тоже, но для этого нам нужно больше ресурсов. Впрочем, совершать какие-то массированные рейды с оккупацией территорий Российской Федерации нет необходимости, это нам не нужно. Мы что, хотим быть оккупантами части русской земли? Нам это не нужно. Нужно уничтожать военную и экономическую инфраструктуру России, а не захватывать города и села.

Крымчанин: Когда же наконец "ляжет" Крымский мост? Является ли это необходимой предпосылкой для начала операции по освобождению Крыма?

Георгий Тука: По оценкам наших военных, Крымский мост защищен лучше, чем российские атомные станции.

Насколько мост важен, с точки зрения военной стратегии, не могу сказать – я не специалист. Слышал противоположные точки зрения: одни говорят, что он не настолько важен, потому что его пропускная способность ограничена, другие – что он важен, поскольку именно через этот мост происходит переброска вооружения, войск, боеприпасов и тому подобного.

Разрушить Крымский мост, в принципе, можно. Если не разрушить до основания, то по крайней мере сделать его непригодным для использования, как это было с мостом в районе Херсона. Теоретически это возможно, но для этого нужно будет использовать гораздо больше ракет, чем было использовано для уничтожения Антоновского моста, и чисто технически это сделать можно.

Вместе с тем, не стоит забывать, что обеспечение полуострова может происходить и водным путем, который мы пока что, увы, совершенно не контролируем.

Поэтому я не думаю, что разрушение моста, с военной точки зрения, приведет к капитулянтским настроениям на территории Крымского полуострова.

Ян Ян: Каким путем будет освобождаться Крым, как думаете – военным или дипломатическим? Когда ВСУ смогут войти в Крым и начать процесс его освобождения?

Георгий Тука: Исключительно военным путем. Вместе с тем, Крым – это довольно сложная территория. Во-первых, будет непросто зайти на территорию Крыма.

Во-вторых, если север и центральная часть Крымского полуострова – это преимущественно степная зона, то ближе к побережью и к югу начинается горная местность, и там ведения войны будет существенно отличаться от тех действий, которые сейчас происходят на востоке нашей страны.

Многие считают, что военным способом освободить Крым будет намного проще, чем Донецкую и Луганскую области. У меня противоположная точка зрения – мне кажется, что Донецк и Луганск будет освобождать легче, чем полуостров. Впрочем, в Генштабе люди гораздо более профессиональные и умные, чем я, и решение за ними.

Главред: А почему вы думаете, что Крым будет освобождать сложнее, чем восток Украины?

Георгий Тука: Содержать под контролем перешейки (места входа в Крым) очень и очень легко, потому что они узенькие. Способов и путей для осуществления десантных операций с моря сейчас у нас нет. Возможно, со временем они появятся. Но сейчас их у нас нет, поэтому единственный способ зайти в Крым – по суше.

А перешеек – все равно что горлышко в бутылке, и контролировать его очень легко. У России хватает сил и вооружения, в том числе средств Черноморского флота, для того, чтобы удерживать под контролем этот узкий перешеек.

Это фактически единственное, что может сдержать Вооруженные Силы Украины. Если нам удастся захватить определенный плацдарм на территории полуострова, где-то на севере, то потом с него разворачивать успешные действия вполне возможно.

Dara Если смерть Кощея была в иголке, спрятанной в яйце, то в чем же скрывается погибель Путина? Что похоронит его самого и его режим?

Георгий Тука: Прежде всего, я хотел бы предостеречь всех от преувеличения личной роли Путина. За годы, когда Путин руководит Россией, он не только создал жесткую вертикаль личной власти, но и группировку "коллективного Путина". Это разные люди, с разными интересами. Но среди них есть одна довольно влиятельная группа людей, которые между собой связаны не только совместными коррупционными действиями, но и совместными военными преступлениями, совершенными за последнее время. Надеяться на то, что завтра кто-то из них даст по голове пепельницей этому раздолбаю на каблуках, и он умрет, а Россия вдруг проснется другой страной и скажет Украине: "Прости! Прости, сестра!", абсолютно несерьезно.

Есть определенные надежды на то, что после того, как Путин гикнется, в России может начаться борьба между "башнями Кремля". Между ними действительно есть определенные противоречия, и у этих "башен" разные рычаги воздействия. Но, вместе с тем, не нужно преувеличивать их влияние. Например, Пригожин – его влияние построено исключительно на том разрешении, которое ему дал лично Путин. Едва Путина физически не станет, в течение нескольких дней или даже часов будет уничтожен и Пригожин. У него огромное количество врагов как в министерстве обороны РФ, так и в ФСБ – он успел нагадить очень многим влиятельным людям в этих двух ведущих силовых ведомствах. Дальнейшее существование Пригожина без Путина совершенно неуместно. А ЧВК "Вагнер" может возглавить и взять под контроль любой. Сама фигура Пригожина уже лишняя, она свою роль сыграла.

То же касается и политической жизни Российской Федерации.

Но существует вероятность того, что физическая смерть Путина может вызвать процесс дезинтеграции в России, который начнется с борьбы внутри Садового кольца, но быстро превратится в борьбу регионов с федеральным центром.

Вряд ли мы будем способны каким-то образом влиять на эти процессы, но нашим союзникам, с моей точки зрения, очень важно не упустить этот момент и помочь народам Российской Федерации обрести государственность и независимость.

Главред: Вы сказали о Пригожине и его зависимости от физического существования Путина. А есть ли такая же зависимость у Кадырова? То есть если не станет Путина, Кадыров сможет остаться и сохранить свое влияние?

Георгий Тука: У Кадырова такая же зависимость. Но у Кадырова есть определенное преимущество перед Пригожиным: он является лидером региона. Поэтому, в отличие от Кадырова, Пригожин будет чувствовать себя в опасности в любом месте в Российской Федерации. В то же время Кадыров будет чувствовать себя более-менее спокойно в Грозном, но только более-менее. У меня нет сомнений в том, что и главное управление российского Генштаба, и ФСБ имеют своих агентов в ближайшем окружении Кадырова. Поэтому в случае принятия соответствующего решения не будет сложной супер-операцией ликвидация этого дерзкого персонажа, несмотря на то, что ему подчиняется несколько тысяч кадыровцев, которые формально входят в состав Росгвардии. С такой же легкостью, как когда-то Путин привел к власти самого Кадырова, ему найдут замену. И те самые кадыровцы, которые сейчас клянутся в верности своему дон-дону, сменят хозяина и будут клясться в верности уже ему.

Главред: Если украинские войска будут постепенно освобождать территории, например, освободят Донетчину и Луганщину или Крым, насколько это подорвет власть Путина? Насколько он будет способен устоять и удержаться после этого у власти?

Георгий Тука: Я не возлагаю особых надежд на народную революцию в России. К сожалению, это забитое стадо, которое гордо называется "русским народом" и на коленях благодарит Владимира Владимировича, не способно на самоуважение и понимание своей роли, у него абсолютно отсутствует чувство достоинства. Поэтому надеяться, что это стадо способно восстать, не стоит. Ставку лучше делать на те группы людей, которые называются российской элитой.

В процессе распада России делать ставку в первую очередь на национальные республики – это ошибка. Ибо, поверьте, на Урале, Дальнем Востоке, в Калининградской области сепаратистские настроения не меньше, чем в Дагестане или Татарстане. Связь между этими регионами с центром намного слабее.

Более того, если брать национальные республики, например, Закавказье, то они в подавляющем большинстве являются дотационными и финансово зависят от федерального центра. А кто же является донором федерального бюджета? А донорами являются эти самые регионы: Свердловская область, Дальний Восток, Сибирь и др. И тамошние лидеры не испытывают особого восторга и уважения к московской братве.

Поэтому если эти регионы не будут первыми, кто захочет жить самостоятельно, то они точно не будут последними. И при разработке сценариев и работе с регионами РФ для распада этой империи не стоит забывать об этом.

Прекрасно помню начало 90-х, когда, например, губернатор Свердловской области Эдуард Россель уже напечатал собственные деньги, уже было провозглашено Дальневосточную народную республику, которая начала вести переговоры с Москвой относительно своей возможной роли в Российской Федерации. В Калининграде более 80% населения в то время хотели себя видеть в составе Европейского Союза.

Поэтому точка зрения о том, что Россия является чем-то невероятно мощным и крепким, и она на веки вечные – это кремлевский тезис, которому нельзя подыгрывать. Все империи гибнут, умрет и Россия. А мы ей поможем в этом.

y-grek: Почему терпят Путина и готовы терять свои деньги из-за его безумной авантюры толстосумы из его окружения?

Георгий Тука: Часть боится, потому что они все в той или иной степени на крючке. Когда люди наживают огромное состояние благодаря коррупционным действиям и считают себя властителями мира, абсолютно свободными людьми – это сплошная иллюзия. Ведь если перечисление средств осуществляется в долларах, оно мониторится в США (любые транзакции). Если переводы осуществляются в евро, они мониторятся в Брюсселе.

Уже начала поступать информация о том, что некоторые российские олигархи начинают вести переговоры с представителями Запада, в частности, США и Франции, о том, что они, в принципе, не поддерживают войну, начатую Путиным, готовы выступить против и, более того, половину тех ресурсов, на которые сейчас наложен арест, перечислить в фонд восстановления Украины, но при условии отмены санкций против них. Такие разговоры начались, и они даже не удивляют. Это абсолютно нормальная логика развития событий.

Георгий Тука / Главред

Главред: Если от фигуры Путина в данной ситуации многое зависит, и, в принципе, если бы его не было, Россию было бы проще сделать более удобной и ручной для Запада, почему тогда Запад физически не ликвидирует Путина? Поверить в то, что у Запада слишком коротки руки, что он не может этого сделать, сложно. Тогда почему терпят, чего выжидают? Или это для Запада просто неприемлемые меры?

Георгий Тука: Очень трудно взять на себя ответственность за такое политическое решение. Все-таки подавляющее большинство стран Запада исповедует цивилизованные методы борьбы. Они видят дальнейшую судьбу Путина как преступника, которого будет судить трибунал. Физическое уничтожение такой персоны – это акт террора в их восприятии. Взять на себя ответственность за такое решение ни один из руководителей европейских стран, я убежден, не готов. Мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо – речь идет лишь о возможности дать команду о подготовке. Ведь мы живем в таком мире, где ничего тайного не существует, поэтому рано или поздно информация о подготовке такой операции будет известна мировому сообществу, и это может положить конец репутации любого политика, который осмелится дать такой приказ. Это главная причина.

С технической точки зрения, это можно было бы устроить во время каких-то массовых мероприятий. А вот что касается политического решения и политической воли – очень трудно решиться на такой шаг.

Александр: Как вы думаете, будет ли доведена до логического завершения история по созданию трибунала над Путиным и Лукашенко? Предстанут ли они перед судом? Доживут ли?

Георгий Тука: Далеко не факт, совсем не убежден в этом. Более того, убежден в том, что Путин с вероятностью 90% не доживет.

У Лукашенко больше шансов оказаться на скамье подсудимых. Однако он вполне может быть ликвидирован в тот же час, когда умрет Путин.

Вопрос: Когда ракеты упали на территории Польши, в НАТО сказали, что это были украинские ракеты ПРО, когда российские ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО, в Альянсе также закрыли на это глаза... Почему НАТО столько прощает России? И зачем Россия провоцирует НАТО?

Георгий Тука: Более того, недавно три военных самолета Российской Федерации (один с комплексом радиоэлектронной разведки и два сопровождавших его истребителя) вторглись в воздушное пространство Польши со стороны Калининграда. Их перехватили два истребителя F-35 Нидерландов. И в сопровождении этих истребителей три российских самолета покинули воздушное пространство НАТО. То есть к тем двум примерам, которые приведены в вопросе, можно добавить еще и третий.

Для чего это делает Россия? Россия пытается зондировать две вещи: уровень подготовки и место дислокации систем противовоздушной обороны НАТО на восточных границах, а также готовность Альянса к активным действиям. Вспомните действия Турции в отношении российского истребителя, который на несколько секунд залетел в воздушное пространство Турции – он был уничтожен мгновенно, безо всяких звонков Путину.

Для чего Россия делает это именно сейчас и столь нагло? С моей точки зрения, в ближайшее время мы будем свидетелями акций, которые я рассматриваю как специальные операции России в странах Европы под условным названием "Мы за мир" и "Стоп войне". И выползут разные "голуби мира" из кремлевских голубятен и начнут расшатывать эту тему.

Если бы сейчас авиация или системы ПВО НАТО сбили один или все три российских самолета, первой, конечно, подняла бы вой Россия. Она бы вопила, что натовские агрессоры и интервенты нанесли удар по мирным военным самолетам Российской Федерации, чем они заставляют Россию вести войну. Эта шарманка для внутреннего потребления.

Вместе с тем, это могло бы стать сигналом для активизации общеевропейской кремлевской голубятни, которая выскочит, как черт из табакерки, и начнет кричать: "Стоп эскалации! Мы не хотим войны! Остановите войну – прекратите оказывать помощь Украине, потому что ваша помощь подогревает войну и раскручивает степень эскалации!".

Для такой стратегически важной для России цели как разрушение единства Запада она легко может пожертвовать парой самолетов вместе с пилотами – это ничто для нее. Однако это дало бы ей возможность достичь очень важных результатов, со стратегической точки зрения. Именно в этом я вижу главную цель подобных провокаций со стороны России.

Потап: Как думаете, вступит ли блок НАТО в войну на стороне Украины своими вооруженными силами. Если да, когда это может произойти?

Георгий Тука: Теоретически может. Есть ли готовность и желание? Нет, пока не видим ни готовности, ни желания. Хочу, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию. Мы уже протрезвели насчет второй армии мира, ее боеспособности, уровня подготовки, теперь нам пора прозреть и насчет боеспособности Североатлантического альянса. Нынешняя война на территории нашего государства выявила провалы не только в обороне России, но и в обороне стран НАТО. Конечно, это прежде всего касается европейских стран.

Например, мы получили крайне важный для нас элемент – артиллерийские системы различных производителей (европейских, американских) с высокоточными боеприпасами. Но через полтора-два месяца оказалось, что все эти системы не рассчитаны на такое интенсивное ведение огня, и примерно через полтора-два месяца у артиллерийского оружия начали ощущаться проблемы с настрелом стволов, что приводило к необходимости замены стволов. Всего полтора-два месяца! На некоторых образцах, прежде всего европейских систем, начали не выдерживать артиллерийские замки, их необходимо было менять, а для этого иногда эти системы приходилось отправлять на ремонт за границу.

Недавно США официально заявили, что они разворачивают государственную программу по существенному увеличению выпуска снарядов калибра 155 мм – они собираются за два года увеличить количество снарядов в шесть раз. Если провести элементарные расчеты, становится понятно, что даже после увеличения количества боеприпасов, которые производятся и которыми сейчас в основном пользуется наша армия, в шесть раз, потребности ВСУ на этом этапе будут покрываться лишь на 50%. Европейцы готовы произвести еще около 15-20%. То есть все вместе объединения союзников по Североатлантическому альянсу лишь по одному показателю – запасы артиллерийских снарядов – оказались неготовыми к такому ведению войны.

За те почти 70 лет, когда европейцы жили в полном мире и согласии, находясь под американским зонтиком безопасности, подавляющее большинство европейских стран свело к минимуму инвестиции в собственные оборонные комплексы.

Относительно танков, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (подала в отставку в январе 2023 года, – ред.) остановила процедуру проверки боеспособности немецких танков. Как по мне, она это сделала из-за того, что начала получать объективную информацию о боеготовности этих машин. Я предполагаю, что боеспособность тех машин, которые безвыездно десятилетиями находились на базах хранения, была примерно в том же состоянии, что и тысячи танков, которые были у украинской армии в 2014 году, тогда оказалось, что боеспособных из них всего пару процентов. Например, когда 51-я бригада, самая большая механизированная бригада Украины, получила приказ выдвигаться на восток, ей пришлось срочно за свои деньги искать и покупать 694 большие аккумулятора для бронетранспортеров, САУ, танков и прочего. Не говоря уже о куче других вещей, которые за все эти десятилетия были или разукомплектованы, или из-за неправильной эксплуатации пришли в негодность.

Думаю, что состояние бронетанковых войск Германии примерно такое же. Недаром уже начала появляться информация о том, что на некоторых предприятиях танки, снимаемые с консервации, "проходят подготовку". Скорее всего, теперь уже экс-министр обороны Германии, чтобы не влипнуть в невероятный скандал, приостановила процедуру проверки боеготовности и, в конце концов, ушла в отставку. Ведь убедиться в абсолютной беспомощности собственных вооруженных сил, считающихся едва ли не самыми мощными в Европе (имею в виду сухопутные силы), очень больно для любого политика, тем более, такого амбициозного и влиятельного, какими являются лидеры Германии. Когда они воочию увидели, в какой информационной теплой ванне находились на протяжении десятилетий, совершенно не обращая внимание на проблемы в своем оборонном комплексе, это шокировало их.

Главред: То есть фактически вы говорите о том, что страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией? И может быть разрушен миф не только о второй сильнейшей армии мира – русской, но и о первой сильнейшей армии?

Георгий Тука: Не совсем так. Мы крайне примитивно понимаем, что такое вооруженные силы. Вспомните, как мы получили первые противотанковые комплексы – тогда вся страна радовалась и едва не танцевала лезгинку, полагая, что теперь мы победим. Оказалось, что все не совсем так, и этого недостаточно. Затем начали появляться первые "байрактары" – вся страна и песни сочиняла, и детей называла Байрактарами, но тоже оказалось, что этого недостаточно. Затем начали поступать артиллерийские системы дальнего радиуса действия, в частности, Excalibur, но оказалось, что и этого мало. Полетели HIMARS, но и это оказалось не все.

Веду к тому, что современные вооруженные силы – это сверхсложный комплекс систем вооружения. И успех в каком-то одном направлении вовсе не гарантирует успеха в целом. Не нужно панически относиться к чему-то, например, к тем цифрам, которые не исключают дефицита артиллерийских снарядов, поскольку есть другие способы поражения целей (беспилотники, летающие бомбы, авиация, ракеты). То есть особой трагедии нет. Просто надо понимать, что нам нужен полный комплекс вооружений, только тогда можно будет говорить об успехах ВСУ.

Не имея такого полного комплекса, мы, к сожалению, добиваемся успеха ценой тысяч жизней наших парней и девушек.

Роман: Верите ли вы в то, что западные страны таки решатся передать Украине авиацию? Вообще, после получения танков и самолетов как может сократиться продолжительность войны?

Георгий Тука: На 85% я верю в то, что мы получим авиацию. Возможно, с определенными условиями, возможно, не самые современные типы самолетов. Но при колоссальном дефиците современных летающих аппаратов мы будем рады и этому. Нам это крайне необходимо.

Как это повлияет на ход войны? Скорее всего, это ускорит погибель второй армии мира, что в свою очередь должно неизбежно привести к распаду России. Только тогда украинское государство и украинский народ смогут чувствовать себя в безопасности.

Rika: Когда украинские войска реально смогут пойти в контрнаступление? Является ли то количество танков, что анонсированно для передачи Украине, достаточным для нас, чтобы освободить свои территории?

Георгий Тука: Успех достигается не каким-то отдельным видом вооружения, а целым комплексом. Достаточно ли будет того количества, которое анонсировано, у меня есть сомнения. Кроме того, специалисты утверждают, что такие типы танков во время осуществления операций наступления должны иметь поддержку с воздуха, а это не только самолеты, штурмовая авиация, но и вертолеты, о которых не слышно вообще.

Я не хотел бы гадать. Скажу так: когда у нас будут силы, когда командование решит, что для этого сложились благоприятные обстоятельства, и у нас есть возможности, тогда будут осуществлены контрнаступательные действия.

Сейчас нельзя быть стороннимо наблюдателем, болельщиком, это не тот случай, когда можно сидеть перед телевизором и кричать "Шайбу! Шайбу!". Речь идет не только о судьбе государства в целом, но и о судьбах сотен тысяч наших граждан. Мы уже заплатили невероятно высокую цену и, увы, будем платить ее дальше. Это не от нас зависит. Нас не спрашивают – нам выдвигают условия: либо вы будете оказывать сопротивление, либо вы сдадитесь. Сдаваться мы не собираемся, так что нам остается одно – оказывать то сопротивление, на которое мы способны. Другого пути у нас просто нет.

Павел: Чем так важен Бахмут, почему обе стороны жертвуют столько людей и сил в битве за этот город?

Георгий Тука: Есть разные точки зрения относительно стратегической важности Бахмута. Но прежде всего хотел бы отметить, что я одинаково негативно отношусь и к нашей украинской пропаганде, и к российской. Потому что, по моему мнению, любая пропаганда рассчитана на ограниченных людей, неспособных иметь альтернативную точку зрения и искать альтернативные источники информации. И меня такой подход просто оскорбляет.

Когда месяц-полтора назад шли бои на окраинах Бахмута, довольно часто наши политические и военные обозреватели, а также представители власти рассказывали нам о том, что Бахмут мы никогда не оставим, потому что он имеет огромное значение. Когда ситуация вокруг Бахмута начала обостряться и ухудшаться, изменилась риторика – мол, да ничего, мы можем оставить этот город, и это никаких стратегических последствий не будет иметь. С точки зрения логистики, это некритично, потому что есть другие дороги и пути, с помощью которых мы сможем поддерживать наши военные группировки в других населенных пунктах Донетчины. Это все – просто примитивная игра пропаганды.

Но я абсолютно доверяю руководству Вооруженными силами Украины – речь идет не о Министерстве обороны, не о Банковой, а о Генеральном штабе. И у меня сегодня нет оснований сомневаться в правильности действий нашего военного руководства.

Но меньше всего я бы хотел, чтобы по каким-то политическим соображениям или пропагандистским из Бахмута сделали Донецкий аэропорт-2, когда, с военной точки зрения, уже не было никакого смысла удерживать под контролем 16-18 квадратных метров, которые оставались в ДАПе, ценой жизней наших ребят. Но все это было огромной пропагандистской машиной вокруг ДАПа.

Менее всего я хотел бы, чтобы сейчас такой сценарий разыгрывался вокруг Бахмута. Очень хотел бы верить в то, что нынешнее руководство Вооруженных сил не будет поддаваться на политические заказы, а будет действовать исключительно в интересах нашей армии.

Omega: Что прямо сейчас могло бы заставить Россию вывести свои войска из Украины и вернуть аннексированы территории? Только ли в Путине дело, есть ли в России политик, готовый к таким шагам?

Георгий Тука:Я таких политиков в России не вижу. Наверное, те люди, которые интересуются внутренними процессами в России, в первую очередь, назвали бы фамилию Навального. Но даже Навальный не сможет радикально изменить политику РФ и привести к тому, что завтра Россия выведет свои вооруженные формирования с украинской территории и вернет контроль над ними.

Так что я вообще не вижу возможности для реализации такого сценария. Мы должны одержать только военную победу.

Nino: Западная пресса пишет, что представители Байдена убеждены, что переломный момент в войне наступит уже этой весной. Почему именно весной? И что может стать тем самым переломным моментом?

Георгий Тука: Скорее всего, военные специалисты рассчитывают, что период самой острой фазы военного противостояния продлится не более трех месяцев. И за эти три месяца чаши весов должны качнуться в одну из сторон.

Именно этим, как по мне, обусловлено и громкое заявление президента Польши, о котором мы говорили: Украина может проиграть войну, если ей немедленно не будет оказана помощь. О том, что Украине следует немедленно оказать помощь, также говорят бывшие и нынешние генералы США.

Но абсолютно недопустимо в погоне за хайпом и ура-патриотизмом рассказывать о будущих договоренностях о поставках вооружения, об успехах и неудачах, о достижениях и поражениях, о сроках и их отсутствии – это абсолютно недопустимо, с военной точки зрения. Ведь как только Россия получит информацию о том, что продолжаются переговоры по определенным сценарием, и какая-то страна может присоединиться к поставкам вооружения или будет привлечена в качестве ремонтной базы вооружения, которое будет поступать из Украины, в частности, танков, она сразу же задействует свои рычаги влияния, чтобы заблокировать эти процессы.

Не надо недооценивать врага и пренебрегать его возможностями. У России, к сожалению, есть возможности влиять на внутриполитические и внутренние экономические процессы, в первую очередь, в Европе.

Недопустимы заявления ни о том, что вопрос с предоставлением Украине авиации решен, ни о том, что в июле наши представители власти будут давать интервью с набережной Ялты.

Nik: Что ждет Россию после войны, чем бы она ни завершилась? Когда россиянам удастся перестать быть изгоями в цивилизованном мире?

Георгий Тука: Изгоями россияне не прекратят быть еще по крайней мере четыре поколения, то есть лет сто. В конце концов, они окажутся на обочине развития цивилизации, условно говоря, будут охотиться с луками на мамонтов, тогда как остальной мир будет пользоваться айфонами и старлинками. За эти сто лет в такое стадо и превратится Россия. Лучшей судьбы она не заслуживает.

Полина: Как изменится роль и место Украины в мире после войны?

Георгий Тука: Начну с того, что я абсолютно убежден в том, что мы победим. Потому говорим о том, как изменится роль Украины после победы.

Победа в войне значительно усилит влияние Украины, в первую очередь, на европейской политической арене. Понятно, что такого усиления ждут и хотят далеко не все европейские страны, и к этому надо относиться с пониманием, это нормально, потому что у каждого есть свои собственные интересы.

Вместе с тем, после победы на карте Европе появится государство, которое фактически будет иметь если не самую мощную армию, то одну из самых мощных. Игнорировать этот факт европейцы не будут, поэтому очень быстро Украина будет принята в систему НАТО.

Что касается экономического развития, то в Европе и США немало довольно прагматичных людей, которые прекрасно понимают и осознают, что после такого финансово-экономического уничтожения, которому подверглась наша страна и которому мы продолжим подвергаться ежедневно еще не один год, Украине необходимо оказать помощь для очень быстрого экономически возрождения. Потому что иначе страна-нищий, одна из крупнейших в Европе по территории и количеству населения, станет огромным очагом нестабильности в Европе. Это совершенно не соответствует интересам европейских стран.

Поэтому убежден, что будут предложены механизмы вроде Плана Маршала. Хотелось бы только одного, чтобы расходование каждого доллара и евро, которые будут поступать в нашу страну, происходило под тремя-пятью слоями контроля со стороны стран-доноров.

У экономистов разные прогнозы относительно экономического возрождения и сценариев. Потому что если брать, например, восточную часть нашего государства, где превалировала тяжелая промышленность, то сейчас есть сомнения, как и что там восстанавливать. Ведь наиболее прогрессивные страны сейчас успешні в других направлениях экономической деятельности, не в индустриальной сфере. Стоит ли восстанавливать такой способ хозяйствования, который был на востоке – риторический вопрос. Более того, есть большие сомнения, что при нынешних обстоятельствах найдутся желающие восстановить, например, такое предприятие как Азовсталь, что является крупнейшим сталеплавильным предприятием в Европе, потому что конкуренция никому не интересна. Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что партнеры будут заинтересованы в возрождении такого предприятия. Кроме того, посмотрите в интернете видеосъемку с дрона Азовстали, чтобы иметь понимание, что надо восстанавливать: это город в городе, который просто уничтожен, стерт с лица земли. На восстановление потребуются миллиарды.

И таких примеров, как Азовсталь, к сожалению, у нас немало.

Так что убежден, что план будет разработан, предложен и реализован. Насколько успешно – во многом это будет зависеть от нас и контроля, который будут осуществлять страны, которые будут предоставлять средства.

Valeriy: Как первый год полномасштабной войны изменил ваш прогноз относительно ее продолжительности? На сколько у нас эта беда?

Георгий Тука: Еще в марте 2022 года я говорил, что, по моим оценкам, наиболее оптимистический сценарий – два года, наиболее реалистичный – три года, самый пессимистичный – пять лет. Мой прогноз остается неизменным. Один год мы уже преодолели.