УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ситуация очень непростая": Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом формате

19 февраля 2023, 22:03
Глава государства сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.
'Ситуация очень непростая': Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом формате
Зеленский срочно провел заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 февраля, провел важное заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Провел заседание Ставки в новом, расширенном формате. Докладывали и Главнокомандующий и командующие направлений, и были доклады непосредственно с передовой. Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу", - заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.

видео дня

"Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждого самого горячего направления. Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" - был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил врага", - добавил он.

Как отметил украинский гарант, ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ борются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, ситуация на юге без изменений, военные контролируют все возможные перспективы. Также на ставке обязательно обсудили северное направление, Киев. Президент подчеркнул, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе.

Он добавил, что обсуждались также военные вопросы, детали действий разведки.

"Это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", - подчеркнул президент.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.

Вас может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:03

"Ситуация очень непростая": Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом формате

21:20

"Обсуждения будут продолжаться": в США назвали главное условие передачи ВСУ истребителей F-16Видео

21:01

Муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей

20:33

"Вагнеровцы" бегут с фронта малыми группами: оккупанты жалуются на массовое дезертирство

20:15

"Байден в Польше поставит Путину ультиматум": Фейгин рассказал о последнем шансе для диктатораВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:03

В Польше выйдет адаптация популярного украинского сериала "Слуга народа"Видео

19:37

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

19:35

У РФ нет перспективы наземных наступлений: Пономарев объяснил, в чем главная опасностьВидео

19:27

Лучший выбор для немобилизованныхмнение

Реклама
19:11

67-летняя глава клана Кардашьян-Дженнер обручилась с бойфрендом

19:01

Выбираем мастера маникюра: 5 признаков специалиста, от которого не захочется уходить

18:53

В Москве на концерте известного певца разъяренный россиянин устроил стрельбуВидео

18:43

"Идет подготовка к массированной атаке": Вениславский назвал опасные даты для украинцевВидео

18:08

Елена Зеленская откровенно призналась, что сказала бы Путину при встречеВидео

17:58

"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантовВидео

17:45

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причинуВидео

17:38

Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

16:56

Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в бояхВидео

16:55

РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

16:35

Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболистВидео

Реклама
16:31

Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира ЗеленскогоВидео

16:18

"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сынВидео

16:12

Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опросВидео

16:10

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его люди заливают в раковину

15:58

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

15:54

"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступлениеВидео

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

15:07

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

15:03

Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

14:37

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчикаВидео

14:29

Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – ИгнатВидео

14:26

Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

14:23

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

14:22

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

14:17

Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в УкраинеВидео

13:48

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

Реклама
13:39

Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грнВидео

13:27

Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из БеларусиВидео

13:25

ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

13:22

Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

13:17

Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

13:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

12:55

"Поставить на колени за один час": на росТВ побредили о победе над ПольшейВидео

12:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

12:40

ЧВК Вагнера – личный спецназ Путина: экс-депутат Госдумы назвал цель ПригожинаВидео

12:31

Тина Кароль пришла на Берлинале на премьеру документалки Шона Пенна о войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять