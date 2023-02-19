'Ситуация очень непростая': Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом формате

Глава государства сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.

Зеленский срочно провел заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 февраля, провел важное заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Провел заседание Ставки в новом, расширенном формате. Докладывали и Главнокомандующий и командующие направлений, и были доклады непосредственно с передовой. Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу", - заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.

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"Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждого самого горячего направления. Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" - был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил врага", - добавил он.

Как отметил украинский гарант, ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ борются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, ситуация на юге без изменений, военные контролируют все возможные перспективы. Также на ставке обязательно обсудили северное направление, Киев. Президент подчеркнул, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе.

Он добавил, что обсуждались также военные вопросы, детали действий разведки.

"Это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", - подчеркнул президент.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.

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