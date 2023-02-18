РФ накопила возле Украины сотни единиц авиации: в ГУР рассказали, ожидать ли крупного авиаудара

Вражеская авиация размещена на территории РФ, не менее чем в 200 километрах от границы с Украиной.

РФ накопила возле Украины сотни самолетов и вертолетов / Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия накопила у границ Украины примерно 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов, половина из них – ударные.

Как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Kyiv Post, вражеская авиация размещена на территории РФ, не менее чем в 200 километрах от границы с Украиной. Самолеты и вертолеты сосредоточены в разных местах, но вне пределов досягаемости украинских огневых средств.

По словам Юсова, российские аэродромы и авиационные средства намеренно расположены на расстоянии 200 километров от границы, чтобы не попасть в зону потенциального 80-километрового удара HIMARS.

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Представитель ГУР отметил, что последние оценки военных угроз безопасности Украины не указывают на то, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, но они могут быть использованы для поддержки наступления Кремля на востоке Украины.

"Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. Нападение [с воздуха] на Киев маловероятно", - отметил он.

Как отметил Юсов, сейчас первоочередная задача, которая стоит перед оккупантами, – это захват Донецкой и Луганской областей до конца марта-2023. Он подчеркнул, что нынешняя попытка Москвы полностью захватить две восточные области Украины закончится неудачей.

"России не удастся реализовать этот план", - заверил представитель украинской разведки.

Россияне накапливают авиацию у границ Украины

Недавно издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет издание, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

Он подчеркнул, что Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Поэтому войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России.

Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

Как отметил авиаэксперт Валерий Романенко, использование авиации может обернуться для страны-агрессора России огромными потерями. "В России давно звучали такие лозунги, что надо бросать авиацию в бой, несмотря на потери. Если у них сейчас идут так называемые "мясные атаки", когда массой продавливают нашу оборону, то почему бы не попробовать самолетной массой продавить нашу противовоздушную оборону? Конечно, это приведет к бешеным потерям, потому что мы получаем новые и новые зенитно-ракетные комплексы", - пояснил Романенко.

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