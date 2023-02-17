СМИ удивили цифрами потерь оккупантов за последние недели войны

Подтвержденные потери России начали существенно расти еще с середины декабря 2022 года.

Потери России в войне резко возросли / Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают ловко уничтожать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю. Так, за последние недели потери оккупантов в 5 раз превысили обычные еженедельные показатели.

Как пишет российская служба BBC, подтвержденные потери России начали существенно расти еще с середины декабря 2022 года. В течение всего прошлого года российские источники еженедельно сообщали об около 250-300 погибших. Уже в январе 2023 года эти цифры удвоились.

"Всего за две недели февраля русской службе ВВС совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это наибольший прирост потерь российских военных за время вторжения в Украину. И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь, безусловно, еще больше", - говорится в сообщении.

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Издание также указало, что из открытых источников известно о гибели 1121 мобилизованного россиянина. Из них 40% погибли в период с 1 января.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власть России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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