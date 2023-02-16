РФ может устроить теракты на своей территории: разведка Польши объяснила, зачем это Кремлю

Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, основной вектор которой направлен против союзников Украины.

Кремль готовит теракты в России / УНИАН

Спецслужбы страны-террориста России готовят провокации под чужим флагом внутри Российской Федерации. Это видно из нарративов российской пропаганды, заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, основной вектор которой направлен против союзников Украины. Инсинуации и обвинения в адрес стран НАТО имеют целью оправдать преступные действия Кремля", - написал Жарин в Twitter.

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

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Уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши подчеркнул, что эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Как отметил Жарин, такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью пропагандистской подготовки базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы под чужим флагом в самой России.

Напомним, недавно россияне готовили провокацию с использованием автомобилей с маркировкой ОБСЕ. Таким образом оккупанты намеревались отвести внимание от ракетного удара по Днепру. Россияне хотели их взорвать, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ.

"Такая провокация, с последующим тиражированием в российских медиа, позволила бы уделить медийное внимание реальному военному преступлению, совершенному россиянами в Днепре. На самом деле, это лишь один из вариантов, как российское командование может использовать джипы ОБСЕ. Временная огласка делает невозможным эти варианты", - сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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