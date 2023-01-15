Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналист

Российское командование может использовать джипы ОБСЕ для отведения внимания от ракетного удара по Днепру.

Автомобили с маркировкой ОБСЕ попали в распоряжение россиян / t.me/Tsaplienko

Россияне готовят провокацию с использованием автомобилей с маркировкой ОБСЕ. Таким образом оккупанты намерены отвести внимание от ракетного удара по Днепру.

Журналист Андрей Цаплиенко, в распоряжении которого оказались фото транспортировки внедорожников Toyota Land Cruiser, отметил, что снимки сделаны 15 января возле оккупированного Изварино в Луганской области.

"На фото заехавшие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. Именно на таких автомобилях до 24.02.2022 передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ. Машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян", - отметил журналист.

По его версии, автомобили нужны сейчас россиянам для провокации.

"К примеру, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация, с последующим тиражированием в российских медиа, позволила бы уделить медийное внимание реальному военному преступлению, совершенному россиянами в Днепре. На самом деле, это лишь один из вариантов, как российское командование может использовать джипы ОБСЕ. Временная огласка делает невозможными эти варианты. И я благодарен тем храбрецам на оккупированной территории, которые сделали эти фото", - сообщил Цаплиенко.

Ракетный удар РФ 14 января

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем двух десятках погибших. В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек. Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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