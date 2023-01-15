"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в Днепре

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оправдался за свое скандальное заявление о том, что якобы силами ПВО была сбита ракета РФ, разрушившая жилой дом в Днепре.
По его словам, соответствующую информацию он будто получил от своего товарища, который стал свидетелем происшествия. Об этом представитель ОП написал в Facebook.
"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и узнал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", – сообщил он.
По словам Арестовича, он также был уставшим во время эфира у российского правозащитника Марка Фейгина, где и озвучил дезинформацию.
"Меседж должен звучать так: Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие признаки в ее пользу. Есть другая версия – прямое попадание в дом. Это живой эфир. Если бы я был хоть немного в форме, то вытащил бы линию", — объяснился он.
Ракетный удар РФ
Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.
В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.
Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.
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