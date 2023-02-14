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"Враг спешит и продолжает делать крепкие атаки": в разведке объяснили причину обострения на Донбассе

14 февраля 2023, 19:06
Представитель ГУР подчеркнул, что Кремль не отказался от своих политических геноцидных целей.
'Враг спешит и продолжает делать крепкие атаки': в разведке объяснили причину обострения на Донбассе
В разведке объяснили причину обострения на Донбассе / Минобороны РФ, 36-а ОМБП

Российский диктатор Владимир Путин поставил перед своей армией задачу до конца марта захватить Донбасс. А потому на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Но это не та активизация россиян, которая была в начале 2022 года. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК. Однако Кремль не отказался от своих политических геноцидных целей", - отметил Юсов в интервью 24 каналу.

По его словам, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Юсов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.

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Как отметил представитель ГУР, важными факторами, которые влияют на решение россиян, являются поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовка украинских воинов.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - добавил представитель разведки.

Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не воплощаются ни по срокам, ни по масштабам. Подвигание этих сроков происходило неоднократно, вероятно, это произойдет и на этот раз.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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