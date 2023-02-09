Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или суши

Глава Минобороны подчеркнул, что страна-агрессор Россия потеряла доминирование в Черном море, необходимое для захвата Одессы.

Резников оценил шансы россиян захватить Одессу / УНИАН

Глава Минобороны Украины Алексей Резников оценил шансы российской оккупационной армии взять Одессу. Он подчеркнул, что угроза захвата Одессы с моря или по суше является минимальной.

Как отметил Резников во время брифинга, страна-агрессор Россия потеряла доминирование в Черном море, необходимое для захвата Одессы.

"Для того, чтобы захватить Одессу, им нужно господствовать в Черном море, а мы лишили их такой возможности. После применения наших украинских "Нептунов" крейсер Москва пошел по известному всем адресу. Несут свою службу не только артиллерийские комплексы, но и "Гарпуны". Это тоже средства поражения противокорабельные. Поэтому подойти с моря к Одессе не вижу у них ни единого шанса", - заявил он.

Глава Минобороны отметил, что для того, чтобы зайти в город по суше, оккупантам нужно перейти реку Днепр, пройти Херсон и Николаев. Резников напомнил, что в прошлый раз российским захватчикам это не удалось.

"Благодаря мужеству и обороне николаевцев в прошлый раз им это не удалось. В Херсоне их уже нет. Естественной защитой остается река Днепр с разрушенными мостами и переправой", - подчеркнул министр обороны.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен Подоляк.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс. Оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

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