'Будет задействована другая тактика': эксперт рассказал, как начнется наступательная операция Путина

Военно-политический обозреватель уверен, что российским оккупантам не по силам захватить всю Донецкую область, как того хочет Путин.

Эксперт рассказал, как начнется наступательная операция Путина / 36-а ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского

Во время повторного наступления на Украину российские оккупанты будут использовать совсем другие ресурсы и применять другую тактику, чем сейчас на востоке. Прежде всего, во время новой атаки будут задействованы танковые, мотострелковые и другие подразделения. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.uа.

Комментируя активизацию боевых действий на востоке, он подчеркнул, что это не подготовка к новой наступательной операции. Оккупанты выполняют те же задачи, которые стояли перед ними раньше.

"Сейчас мы можем констатировать активизацию действий, но назвать это разведкой боем – нет. Они выполняют те задачи, которые выполняли месяц, пол года, года назад. Эта повышенная активность боевых действий вызвана тем, что Путину нужно демонстрировать какие-то результаты, потому что если мы говорим о Соледаре, то разве кто-то может сказать, что Путин остался доволен после того, как он его держал, как какую-то эпическую победу. От "Киева за три дня" до Соледара за 2 месяца. Это совсем другие масштабы и показатели", - сказал Коваленко.

Военно-политический обозреватель уверен, что российским оккупантам не по силам захватить всю Донецкую область, как того хочет российский диктатор. Коваленко подчеркнул, что у оккупационной армии не хватит на это ресурсов.

"Если мы говорим именно о какой-то масштабной наступательной операции, то я не могу расценивать, что то, что происходит на Донецком плацдарме, именно такой операцией. Когда она начнется, тогда будут задействовать совсем другие ресурсы, другая наступательная тактика. Прежде всего, будут задействованы крупные танковые, мотострелковые подразделения и так далее. То есть будет другая техническая составляющая. По моему мнению, они не имеют сил, чтобы реализовать ту задачу, которую перед ними поставил Путин – захватить Донецкую область в административных границах", - подытожил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

В то же время военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что российские оккупационные войска через несколько месяцев истощатся и тогда украинские защитники смогут пойти в контрнаступление. Но перед тем нужно сбить наступательный импульс захватчиков.

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