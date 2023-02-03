glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин злопамятный и мстительный": Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против Украины

3 февраля 2023, 18:24
Злопамятность в сочетании с желанием как можно быстрее укрепить свою власть подтолкнули Путина начать полномасштабную войну против Украины, подчеркнул Гудков.
'Путин злопамятный и мстительный': Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против Украины
Гудков назвал истинные мотивы российского диктатора в войне против Украины / kremlin.ru

Российскому диктатору Владимиру Путину понравилось, что в 2014 году он смог аннексировать Крымский полуостров, из-за чего его рейтинг среди россиян стремительно взлетел. Однако уже через 5 лет кресло диктатора начало шататься. Именно поэтому глава Кремля начал думать, как вернуть поддержку большинства. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

"К 2019 году он потерял поддержку большинства и начал думать, что бы сделать такое, чтобы эту поддержку вернуть. К этому вопросу можно отнести и то, что Украина набирала ход: начинала догонять и перегонять по качеству жизни и доходами Россию. Также Путину было обидно за 2014 год (речь идет о Революции Достоинства, - ред.), он очень злопамятный, мстительный и мелочный", - рассказал Гудков в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, злопамятность в сочетании с желанием как можно быстрее и эффективнее укрепить свою власть подтолкнули Путина начать полномасштабную войну против Украины.

"Думал, что одним ударом сможет решить три задачи. Первое – повысит себе рейтинг. Второе – уничтожит хорошую жизнь украинцев. И третье – станет победителем в истории и отомстит за 2014 год. И убедить его не делать этого было невозможно, он всех там давил и ломал через колено. Вот поэтому Путин и сделал то, что сделал: начал совершенно безумную войну, которая с самого начала для него стала катастрофой и поражением", - заметил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин из-за поражения своей армии на фронте стремительно теряет авторитет среди российских элит. Теперь окружение диктатора может ему открыто говорить о провалах на войне против Украины.

Как отметил оппозиционер, в российских элитах продолжается борьба за влияние в России. Однако, по словам Гудкова, даже это отходит на второй план. Сейчас российские чиновники все чаще задают друг другу вопрос: "А что делать дальше?".

Также Гудков сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пытается запустить военно-промышленный комплекс, чтобы изготавливать больше оружия для войны против Украины. Однако у РФ есть проблемы по изготовлению сложной техники. Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что из-за того, что у украинской армии есть современное оружие, в ближайшее время ВСУ будут переходить в контрнаступление и оттеснять российские оккупационные войска.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Геннадий Гудков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

В ближайшее время многим из нас станет очень страшно

19:18

Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для УкраиныВидео

19:12

"Могут нанести неожиданный удар": в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковатьВидео

19:10

Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФВидео

19:06

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская": в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:33

Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогнозВидео

18:29

На "перекур" остановились и все взлетело в воздух: ВСУ устроили "громкий фейерверк" оккупантамВидео

18:28

Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости реклама

18:24

"Путин злопамятный и мстительный": Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против УкраиныВидео

Реклама
18:24

Сюрпризы и долгожданные события: кому повезет уже на этих выходных

17:54

Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: эксперт назвала критический год

17:51

"Потеряет смысл для существования": эксперт назвал реалистичный сценарий развала РФВидео

17:45

Возвращение Крыма до лета: у Зеленского оценили прогноз БудановаВидео

17:39

"Возвращаются морозы": синоптик рассказала, будет ли в Украине ранняя весна

17:16

Оля Полякова вместо трека с Винником записала шлягер с грузинским красавцем-певцомВидео

17:10

Путин совершил две массивные стратегические ошибки в войне против Украины – глава ЕврокомиссииВидео

17:07

Быстрее, чем на терку: как легко нашинковать морковку по-корейскиВидео

17:06

"Сдавать никто не будет": Зеленский сделал сильное заявление о ситуации в БахмутеВидео

16:47

Снежное полнолуние: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день

16:45

Российскому фигуристу таки ампутируют конечностиВидео

Реклама
16:38

Зима еще не начиналась: синоптик напугал прогнозом для Украины и назвал дату "дикого" холодаВидео

16:30

Как устранить скрип деревянного пола: идеальное решение громкой проблемыВидео

16:26

Умер известный модельер Пако РабаннВидео

16:24

8 бригад бойцов: МВД объявила сбор добровольцев для деоккупации Крыма и Донбасса

16:24

Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК "Вагнера": эксперт объяснила странное обращение "повара Путина"Видео

16:18

Враг копит силы: в ОП предупредили об угрозе наступления оккупантовВидео

16:12

Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

15:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

15:43

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

15:30

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

15:27

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

15:26

Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленныхВидео

15:05

Долетался: ВСУ под Бахмутом "приземлили" российский штурмовик Су-25Видео

14:58

Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговореВидео

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

14:31

"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромныеВидео

Реклама
14:22

Зверев схватился за распухший орган, единственное, что отличает его от женщиныВидео

14:20

В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии НиколаеваВидео

13:56

Часть страны "отломится": российский эксперт спрогнозировал сроки развала РФВидео

13:49

Путин сошел с ума: офицер КГБ рассказал, когда диктатор РФ психологически сломалсяВидео

13:42

ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung

13:21

"Путин не может ждать до 24 февраля": армия РФ будет наступать с одного направления – экспертВидео

13:11

"Пережили вместе войну": Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

13:04

Актриса Денисенко жестко ответила на упреки в том, что она не ждет супруга с фронтаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 февраля 2023: Девам – отдых и покой, Рыбам – небывалая активность

12:56

"Потребует немедленного перемирия": Путин может пойти на крайние меры в войне – ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять