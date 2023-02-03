'Путин злопамятный и мстительный': Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против Украины

Злопамятность в сочетании с желанием как можно быстрее укрепить свою власть подтолкнули Путина начать полномасштабную войну против Украины, подчеркнул Гудков.

Гудков назвал истинные мотивы российского диктатора в войне против Украины / kremlin.ru

Российскому диктатору Владимиру Путину понравилось, что в 2014 году он смог аннексировать Крымский полуостров, из-за чего его рейтинг среди россиян стремительно взлетел. Однако уже через 5 лет кресло диктатора начало шататься. Именно поэтому глава Кремля начал думать, как вернуть поддержку большинства. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

"К 2019 году он потерял поддержку большинства и начал думать, что бы сделать такое, чтобы эту поддержку вернуть. К этому вопросу можно отнести и то, что Украина набирала ход: начинала догонять и перегонять по качеству жизни и доходами Россию. Также Путину было обидно за 2014 год (речь идет о Революции Достоинства, - ред.), он очень злопамятный, мстительный и мелочный", - рассказал Гудков в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, злопамятность в сочетании с желанием как можно быстрее и эффективнее укрепить свою власть подтолкнули Путина начать полномасштабную войну против Украины.

"Думал, что одним ударом сможет решить три задачи. Первое – повысит себе рейтинг. Второе – уничтожит хорошую жизнь украинцев. И третье – станет победителем в истории и отомстит за 2014 год. И убедить его не делать этого было невозможно, он всех там давил и ломал через колено. Вот поэтому Путин и сделал то, что сделал: начал совершенно безумную войну, которая с самого начала для него стала катастрофой и поражением", - заметил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин из-за поражения своей армии на фронте стремительно теряет авторитет среди российских элит. Теперь окружение диктатора может ему открыто говорить о провалах на войне против Украины.

Как отметил оппозиционер, в российских элитах продолжается борьба за влияние в России. Однако, по словам Гудкова, даже это отходит на второй план. Сейчас российские чиновники все чаще задают друг другу вопрос: "А что делать дальше?".

Также Гудков сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пытается запустить военно-промышленный комплекс, чтобы изготавливать больше оружия для войны против Украины. Однако у РФ есть проблемы по изготовлению сложной техники. Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что из-за того, что у украинской армии есть современное оружие, в ближайшее время ВСУ будут переходить в контрнаступление и оттеснять российские оккупационные войска.

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