Гудков откровенно рассказал, хватит ли РФ оружия на целый год и может ли она получить помощь извне

Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что из-за того, что в украинской армии есть современное оружие, в ближайшее время ВСУ будут переходить в контрнаступление.

Гудков рассказал, хватит ли РФ оружия на 2023 год / УНИАН, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин пытается запустить военно-промышленный комплекс, чтобы изготавливать больше оружия для войны против Украины. Однако у РФ есть проблемы по изготовлению сложной техники. Об этом рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в интервью Главреду.

"Путину удалось запустить работу ряда достаточно больших предприятий оборонной промышленности чуть ли не в круглосуточном режиме, по 16 часов. Конечно, какую-то часть боеприпасов они сумеют выпустить, произвести ремонтные работы, выпустить то, что попроще – новые орудия, минометы. Сложную технику (танки, боевые машины со всеми системами защиты) выпускать долго и очень сложно поставить на поток. Мне сложно как не военному эксперту это оценить, но думаю, что какое-то количество простого оружия, которое, хоть и не с первого снаряда и не с первой мины, тоже стреляет и убивает, РФ еще сможет наладить, но в том, что касается более современного и мощного оружия, преимущество будет у Украины и ВСУ", - отметил Гудков.

Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что из-за того, что в украинской армии есть современное оружие, в ближайшее время ВСУ будут переходить в контрнаступление и оттеснять российские оккупационные войска.

Также Гудков ответил на вопрос, может ли Путин привлечь военную помощь извне. По его словам, Китай точно не будет поставлять оружие диктатору, а вот в отношении Ирана есть сомнения.

"Китай - нет, Иран может что-то поставлять. Трудно представить фантастический вариант, при котором на фронт бросят северокорейцев: им-то это зачем? Только если они поедут в Европу, то тут же и сбегут. Поэтому я пока не вижу союзников. Гипотетически Путин все-таки может дожать Лукашенко. Это, пожалуй, единственный ресурс мало мальски прогнозируемый и понятный, но это может произойти условно (а, может, и нет) через труп Александра Лукашенко. Мы должны понимать, что сам Лукашенко будет делать все возможное для того, чтобы не ввязаться в прямую войну с Украиной", - отметил российский оппозиционер.

Напомним, ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков опроверг мнение некоторых экспертов, которые прогнозируют, что война России и Украины может растянуться минимум на 10 лет. По его словам, это невозможно, поскольку у РФ не хватит ресурсов.

"России не хватит никаких ресурсов - человеческих, технических, военных – чтобы десять лет поддерживать боевые действия. Это невозможно", - подчеркнул Гудков.

Кроме того, Гудков отметил, что в Украине война не закончится как минимум до тех пор, пока у российской власти будет оставаться диктатор Владимир Путин. Он убежден, что после окончания войны и возвращения всех территорий Украина станет членом Евросоюза и войдет в блок НАТО. Эти территории начнут активно развиваться.

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