glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" Путина

5 января 2023, 19:40
Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле только то, что считает необходимым.
Алексей Данилов
Данилов резко ответил на "рождественское перемирие" Путина / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов резко отреагировал на "рождественское перемирие", которое российский диктатор Владимир Путин поручил ввести министру обороны РФ Сергею Шойгу. Данилов подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

"Поговорим на практическом языке. Кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть довольно простое решение: пусть забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются на Россию. Никаких переговоров с ними не будет. К нам это не имеет никакого отношения", - заявил Данилов в эфире 24 канала.

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Данилов отметил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками.

"Где религия и где те попы. Священник, который отправляет на войну убивать детей и женщин, дает указания на изнасилование. Так какой это священник? Какая-то сумасшедшая страна, - добавил Данилов.

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Как сообщал Главред, до этого патриарх Кирилл, который ранее призывал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.
Вас может заинтересовать:

перемирие война в Украине Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

Масштабного наступления с территории Беларуси точно не будет: полковник назвал план России

19:51

"Тошнит от стыда": Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВВидео

19:48

Всемирно известная итальянская модель полностью удалила молочные железы

19:40

Геннадий Гудков. России хватит ресурсов на полтора года войныВидеоблоги

19:40

"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:30

Святвечер 2023: красивые стихи и теплые слова для ваших родных

19:19

Никакого "перемирия" не будетмнение

19:16

"5% на то, что перемирие будет": эксперт пояснил, что на самом деле означает заявление КремляВидео

19:09

"Прекращение огня на Рождество": игра Путина в договороспособность началасьмнение

Реклама
19:07

"В ход пошли стандартные уловки": в ОП ответили на "рождественское перемирие" от РоссииВидео

19:03

В Украине стало сложнее получить водительские права: что поменялось

19:02

Собчак пожалела Газманова и Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае: "Умерьте чекистскую кровь"

18:54

На Украину надвигается еще одна "напасть": погода устроит катастрофуВидео

18:45

И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны: Свитан назвал причинуВидео

18:26

У Байдена не ждут скорой победы Украины на востоке над Россией - Sky NewsВидео

18:22

Медведев забился в истерике из-за военной помощи Украине и с пеной у рта угрожал НАТОВидео

18:00

"От Брянска до Ростова": линия фронта растянется, а война может длиться 10 лет - СвитанВидео

18:00

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: старая примета и врачебный запретВидео

17:54

В Украине "заскакали" цены на мясо: какое именно подорожалоВидео

17:50

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

Реклама
17:42

Слава Демин раскрыл откровенные подробности романа с известной ведущей

17:30

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

17:16

В России пропала без вести Валюха из "Сватов" Татьяна Кравченко

17:15

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огняВидео

17:07

Украинофоб Михалков попал в больницу, состояние тяжелое

17:04

Принц Гарри сделал неожиданное признание о королевской семьеВидео

17:00

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

16:59

Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновныхВидео

16:43

ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита

16:40

ВСУ приближаются: у Зеленского говорят, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огняВидео

16:30

Штопор не понадобится: 4 простейших способа открыть бутылку вина

16:30

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

16:25

Прокричал во всю мочь: Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте

16:23

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

16:19

Эрдоган потребовал от Путина немедленно прекратить огонь в УкраинеВидео

16:08

Принц Гарри и принц Уильям подрались из-за Меган Маркл - герцог Сассекский раскрыл подробности

16:02

Как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца: вы будете удивлены

15:58

"Рождественское перемирие": РФ убила на Херсонщине семью с 12-летним ребенкомВидео

15:43

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

15:24

Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право на скидкуВидео

Реклама
15:20

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

15:02

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

15:00

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

14:55

Умерла участница Голосу країни Екатерина Давиденко - сестра назвала настоящую причину смерти певицы

14:40

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули стране - министр культурыВидео

14:37

Стали известны имена оккупантов, которые запускают дроны-камикадзе по УкраинеВидео

14:19

"Леопарды будут": посол Украины в Германии оценил шансы расширения военной помощи Германии

14:06

Таролог рассказала, когда можно ждать перелома в войнеВидео

14:04

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять