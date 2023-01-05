"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" Путина

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле только то, что считает необходимым.

Данилов резко ответил на "рождественское перемирие" Путина / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов резко отреагировал на "рождественское перемирие", которое российский диктатор Владимир Путин поручил ввести министру обороны РФ Сергею Шойгу. Данилов подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

"Поговорим на практическом языке. Кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть довольно простое решение: пусть забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются на Россию. Никаких переговоров с ними не будет. К нам это не имеет никакого отношения", - заявил Данилов в эфире 24 канала.

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Данилов отметил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками.

"Где религия и где те попы. Священник, который отправляет на войну убивать детей и женщин, дает указания на изнасилование. Так какой это священник? Какая-то сумасшедшая страна, - добавил Данилов.

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Как сообщал Главред, до этого патриарх Кирилл, который ранее призывал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

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