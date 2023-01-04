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"Путин очень скоро умрет": Буданов заявил, что российский диктатор смертельно болен раком

4 января 2023, 19:26
Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.
'Путин очень скоро умрет': Буданов заявил, что российский диктатор смертельно болен раком
Российский диктатор смертельно болен раком / ua.depositphotos.com

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин больной раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов в интервью ABC News.

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников, близких к Путину, Буданов ответил: "Да".

Руководитель украинской разведки также считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

"Эта война должна закончиться до его смерти. Мы ее выиграем в 2023 году", - подчеркнул Буданов.

Он также считает, что после смерти Путина в России произойдет смена власти. Буданов подчеркнул, что "не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет лишь на пользу всему миру".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

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