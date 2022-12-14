Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробности

В СМИ сообщают, что причины отмены мероприятий в Кремле - две.

Путин, Кабаева, бункер / скриншот, Олег Наумов

Президент России Владимир Путин, который устроил кровавую войну в Украине, отказался от всех новогодних праздников в Кремле.

Как сообщает издание NDTV, он встретит Новый год в бункере на востоке Уральских гор.

По данным СМИ, кремлевский диктатор очень боится заболеть штаммом гриппа H1N1, который бушует по России и отправится в бункер.

Накануне уже стало известно, что традиционной большой пресс-конференции диктатора перед Новым годом не будет. Впервые за 10 лет такое мероприятие пришлось отменить. Также отменены и кремлевские новогодние празднования.

В СМИ сообщают, что причины отмены таких мероприятий - две.

"Вариант один – здоровье Путина. Только окончательной версии нет – либо он сам заболел и потому пытается бежать в бункер, либо очень боится заболеть, так что пытается спрятаться от гриппа за Уралом", - говорится в сообщении.

Путин испугался гриппа

В материалах также указывают, что Путин отказался от выступления в верхней палате российского парламента именно из-за того, что уже ряд депутатов заболели штаммом гриппа. А в Москве прогнозируют, что этот штамм гриппа очень сильно ударит по России.

Где встретит Новый год Путин

Кремлевский диктатор встретит Новый год в компании Алины Кабаевой. По данным телеграмм-канала Генерал СВР, Кабаева вместе с Путиным отправится в изоляцию в уральский бункер.

"В Кремле все списывают на якобы огромную занятость диктатора. Мол, у него есть неотложные дела и международное турне. В минобороны Великобритании считают, что на самом деле агрессору просто нечего сказать о войне в Украине и потерях российской армии. У него нет никаких достижений, которыми можно было бы похвастаться, а слепо игнорировать эту тему тоже не получится", - пишут в телеграмм-канале Генерал СВР.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать наш народ. Однако самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, поэтому единственное, что нас может победить – это внутренние споры.

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, Путин беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

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