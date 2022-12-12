Арестович распек Путина за массовые ракетные удары по Украине

По словам Алексея Арестовича, Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность своей армии.

Алексей Арестович, Владимир Путин / УНИАН, скрин

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что за массовыми ракетными обстрелами уже не стоят задачи военного характера.

В эфире Фэйгин Live Арестовчи сказал, что с каждым последующим ракетным ударом по Украине результат для противника "все больше приближается к нулю".

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – сказал он.

По словам Алексея Арестовича, Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность своей армии, и если убрать из информационного пространства РФ сообщения о ракетных обстрелах Украины, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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