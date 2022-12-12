Арестович распек Путина за массовые ракетные удары по Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что за массовыми ракетными обстрелами уже не стоят задачи военного характера.
В эфире Фэйгин Live Арестовчи сказал, что с каждым последующим ракетным ударом по Украине результат для противника "все больше приближается к нулю".
"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – сказал он.
По словам Алексея Арестовича, Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность своей армии, и если убрать из информационного пространства РФ сообщения о ракетных обстрелах Украины, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.
Ракетный террор РФ
По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".
Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.
Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.
В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.
В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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