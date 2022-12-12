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Осталось на 5-7 пусков: эксперт рассказал, какие ракеты остались у России

12 декабря 2022, 16:17
По словам Свитана, Россия использует запас ракет, которые были произведены за несколько десятков лет.
Роман Свитан, запасы ракет
Роман Свитан / УНИАН, скриншот

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан во время чата на Главреде заявил, что у России сейчас есть три типа ракет, и по каждой позиции разные цифры и прогнозы, но если не брать во внимание ракеты типа С-300, то у России осталось запаса ракет на 5-7 пусков.

"Ракета ракете рознь. У России сейчас есть три типа ракет, и по каждой позиции разные цифры и прогнозы. Первый тип – это баллистические ракеты типа Точки У и Искандера. Их очень мало – чуть больше сотни. Производить Россия их может, но в очень малых количествах. По этой причине ракеты этого типа мы практически не видим, Россия оставляет неприкосновенный запас этих ракет", - сказал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его словам, такие ракеты использоваться они будут только в каком-то массовом потоке.

"Второй тип – крылатые ракеты воздушного базирования (Х-101, Х-555, которые запускаются с Ту-95 и Ту-160) и морского базирования (Калибры, которые работают с кораблей). Этих ракет по каждой позиции чуть больше сотни, Калибров – чуть больше двух сотен. Остальных – около 400-500, не более", - отметил Свитан.

По словам Свитана, Россия использует запас ракет, которые были произведены за несколько десятков лет.

"Третий тип – ракеты С-300. Но "ракета" тут – лишь название. Это средство армейской артиллерии дальностью действия до 100 км в пределах фронта, потому нельзя говорить о массовом использовании такого рода ракет. Это система ПВО, которая в России в основном снята с боевого дежурства и заменена системой С-400 (Триумф). Россия использует запас ракет, которые были произведены за несколько десятков лет, еще во времена Советского Союза, – их действительно несколько тысяч. РФ может их использовать вдоль линии фронта на глубину около 100 км. Потому, если не брать во внимание ракеты типа С-300, то у России осталось запаса ракет на 5-7 пусков, если волна будет такая, как 5 декабря. После этого РФ выйдет в полный ноль", - добавил он.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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