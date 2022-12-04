'Здоровье стремительно ухудшается': Стало известно о целом 'букете' болезней у Путина

Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями.
Российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что глава Кремля Владимир Путин смертельно болен, его состояние с каждым днем ухудшается. В частности, у российского диктатора диагностированы два вида рака и психическое расстройство. Об этом пишет издание Express.
"Я могу подтвердить, что у Путина диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться", - говорит Соловей.
Он также отметил, что Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который ему недавно диагностировали.
"У Путина состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты – в том числе провалы в памяти. В его близком окружении ходят слухи, что помимо рака поджелудочной железы, у Путина также есть рак простаты", - резюмировал Соловей.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.
К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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