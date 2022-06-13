Путин болен психически: врач назвал явные признаки бреда и паранойи у российского диктатора

Путин болен - психиатр назвал симптомы / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин демонстрирует явные признаки параноидального поведения.

Как рассказал в комментарии изданию Апостроф киевский врач-психиатр Антон Михайлов, признаками проблем Путина с психикой являются огромной длины стол для переговоров с иностранными лидерами или якобы встреча хозяина Кремля с женщинами-пилотами и стюардессами, видео с которой было смонтировано.

О диагнозе Путина также говорят его идеи о "русском мире" и захвате всей Европы, которые начинались с "восстановления" России, "объединения братских народов" и далее превратились в идеи уничтожения этих народов и государств.

"В систему бреда встроились малограмотные российские чиновники и представители дипломатического корпуса, которые, вооружившись идеями психически больного человека, копируют его слова и даже неадекватное поведения на мировой арене. В сумме все признаки могут говорить о параноидальном расстройстве личности (Путина - ред.) с усугубляющемся течением, когда бредовые идеи обретают все большие масштабы", - сказал психиатр.

По словам врача, в перспективе такие болезненные идеи становятся все менее адекватными. В случае Путина это уже происходит, поскольку президент РФ фактически развязал мировую войну.

Отметим, на днях президент России Владимир Путин сравнил себя с российским императором Петром I.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

Другие новости: