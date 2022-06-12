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Путин снова сравнил себя с Петром I: гордится "ратными победами"

12 июня 2022, 17:16

Владимир Путин решил восхвалить "ратные победы" и напомнил о правлении Петра I.

Путин, Петр
Владимир Путин Петр I / коллаж УНИАН, Жан-Марк Натье, Википедия

Президент России Владимир Путин в очередной раз сравнил себя и свои действия с развязыванием войны против Украины с российским императором Петром I.

В ходе вручения государственных премий и наград, он также уделил внимание "гордости за историю России".

При этом Путин решил восхвалить "ратные победы" и напомнил о правлении Петра I. По его словам, Россия гордится своими "военными победами". Мол, так "удалось защищать свою родину и приобретать ей достойную роль в мире".

"Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота", – сказал хозяин Кремля.

Напомним, ранее 9 июня на встрече с молодыми коммерсантами российский диктатор России Владимир Путин сравнил себя с первым российским императором Петром I.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно, приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

До того польский посол в Украине Бартош Цихоцкий говорил - Россия планомерно создала специфическую ситуацию, при которой на Западе будут оказывать давление на Киев с целью пойти на уступки российскому диктатору Путину.

По словам дипломата, тем, кто на Западе высказывает идеи об уступках Украиной территорий на Донбассе, или "спасения чьего-то лица" (Путина, - Главред), следует задуматься над тем, чтобы отдать свой Бранденбург (Федеральная земля Германии, - Главред) или Пиренеи (горная система во Франции, Испании и Андорре, - Главред).

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