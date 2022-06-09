Весь зал смеялся: Путин сравнил себя с Петром I

Путин / скриншот

Президент диктатор России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I. По словам Путина, он тоже "собирал русские земли".

Путин на встрече с молодыми предпринимателями, 9 июня открыто заявил, что Россия будет расширять свои территории.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно, приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть… Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

Стоит отметить, что сидящие в зале с улыбками и смехом отреагировали на слова Путина.

Переговоры Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Турецкой республики Реджепу Эрдогану о намерении провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Анкара готова приложить максимум усилий для продолжения переговорного процесса и намерена оказать необходимую поддержку.

Президент Зеленский полагает, что война России против Украины может завершиться только по итогам прямых переговоров с Путиным. По словам украинского гаранта, консультации в других форматах не приведут к результатам, поскольку в РФ все решает только один человек.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, дескать, что переговоры Москвы и Киева могут продолжиться в том случае, если Киев согласится на возобновление работы переговорных групп. Страна-агрессор не согласна с жестким требованием Зеленского по отводу российских войск на позиции до 24 февраля.

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