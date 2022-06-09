Войска Путина минируют Херсонскую область боеприпасами прошлого столетия

Мины / УНИАН

Российские оккупационные войска для минирования Херсонской области завезли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Российское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.

"При попытке установления минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск. С военной полицией и офицерами фсб подрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай", - подчеркнули в ГУР.

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Война России против Украины

Армия Украины ведет контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные подразделения достигли успеха в северном направлении. Они освободили более 20 населенных пунктов. ВСУ двигаются дальше и идут к югу региона.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Российские войска накопили силы и перешли в наступление на трех участках.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для перехода в масштабное контрнаступление нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.

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