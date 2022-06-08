Встреча Зеленского и Путина может состояться: Лавров назвал условие

В России хотят возобновить переговорный процесс с Украиной.
Встреча президента Украина Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться, если Киев выполнит условие Кремля. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Он утверждает, что вопрос двусторонних переговоров может сдвинуться с мертвой точки, если Киев согласится на возобновление работы переговорных команд.
"Мы многократно все это объясняли. Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. Он заявлял уже неоднократно: я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если россияне уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Но это несерьезный подход, к тому же полностью противоречит тем инициативам, которые украинская делегация сама выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле", - сказал он.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить войну РФ против Украины можно только на основе прямых переговоров с Путиным. Зеленский считает, что в России выстроена система, при которой никто ничего не решает.
21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Сначала цель переговоров - обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.
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