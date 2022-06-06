"Мирный план" по войне РФ против Украины: Зеленский отверг переговоры с Западом

Украина заинтересована в результате, выгодном для своего государства - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина сегодня не ведет переговоров с Западом по "мирному плану" завершения войны с Россией. В западном мире присутствует готовность толкать Киев к невыгодным договоренностям, такие задачи продиктованы финансовыми и политическими интересами. Усталость от войны растет, однако нужен приемлемый результат конкретно для украинского государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, в ходе встречи с украинскими журналистами в понедельник, 6 июня, он рассказал о том, что Украина не обсуждает с западным миром будущий "мирный план" с РФ.

Читайте такжеКогда Украина возобновит переговоры с РФ: у Зеленского назвали условиеПо словам президента, на Западе присутствует желание подтолкнуть Украину к нежелательному результату для государства. Подобные меры направлены на реализацию каких-либо финансовых или политических интересов. Однако Киеву нужен результат, который будет выгоден конкретно Украине.

"Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательного для нас, потому что нас не спрашивают. А желательного для тех или иных сторон, у них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результат для себя. А нам нужен результат для нас", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Мирный план" завершения войны России против Украины

Италия 19 мая подала в ООН план завершения войны РФ против Украины. Он состоит из четырех пунктов – прекращение огня, демонтаж линий боестолкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в Североатлантический альянс, подписания двумя государствами соглашения по Крыму и Донбассу и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что представители США, ЕС и Великобритании несколько недель проводят консультации относительно плана по завершению войны в Украине. Причем Киев в такой дискуссии участия не принимает.

Журналисты указывают, что речь идет, в том числе, и о плане, представленном Италией.

Переговоры противоречат подходу проведения дискуссий по Украине без участия представителей Киева, однако США не оказывают давление на украинское государство и не принуждают страны к переговорам с РФ. Запад обсуждает ориентировочную модель, которую можно было бы предложить Украине.

Также отмечается, что Киев вряд ли согласится на инициативы, связанные с уступками территорий. План Италии не пользуется поддержкой и Соединенных Штатов.

Смотрите видео ТСН – Подоляк назвал условие продолжения переговоров Украины и России

Главред рекомендует: