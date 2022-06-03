Когда Украина возобновит переговоры с РФ: у Зеленского назвали условие

Переговорный процесс начнется тогда, когда российская элита перестанет апеллировать к своей пропаганде.
Переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.
"Мы считали, что они в праве говорить о чем-то, что действительно обсуждать. Но, как мы видим по их заявлениям, в частности, членов переговорной группы, они находятся под влиянием их пропаганды", - отметил заявил в телемарафоне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, переговорный процесс начнется тогда, когда российская элита перестанет апеллировать к своей пропаганде и начнет говорить о реальных вещах: о том, что они делают в Украине, зачем сюда зашли и как они отсюда выйдут.
"Когда они будут готовы об этом говорить, а для этого нужно, чтобы ВСУ их еще немного поджали, а для этого нам нужно оружие, которое мы просим у партнеров. Когда это все будет, тогда мы получим мандат от президента Украины и тогда переговорный процесс будет разблокирован", - добавил Подоляк.
Смотрите онлайн новости Донбасс
Переговоры Украины и России
Президент Владимир Зеленский в начале апреля сделал заявление о том, что у Украины нет других вариантов, кроме переговоров с Россией. Только разговор с Путиным может поспособствовать завершению войны.
29 апреля президент Зеленский сказал, что переговоры Киева с Москвой под вопросом из-за зверств российской армии на оккупированных территориях. По мнению гаранта, только диалог глав государств может привести к договоренностям, которые будут выполняться.
13 мая Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным. Однако разговор должен проходить без кремлевских посредников и без ультимативных условий.
20 мая участник переговоров со стороны РФ Леонид Слуцкий сказал, что диалог Москвы и Киева может быть продолжен. Однако, дескать, это зависит от Киева.
21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.
Читайте также:
- Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: Кремль отказался от совместно разговора
- У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с Путиным
- Эрдоган предложил Путину новый формат мирных переговоров с Украиной в Турции