Другого выбора нет: Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Путиным

Идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна даже после военных преступлений в Буче и Краматорске, заявил президент Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.
Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске.
"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он (Путин, - ред.) один решает, когда закончится эта война", - заявил Зеленский.
Встреча Зеленского и Путина
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве.
Россияне уже проиграли 6 из 8 оперативных направлений. Сейчас в Кремле стремятся к тому, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась хотя бы с какой-нибудь силовой позицией. Пока у россиян есть иллюзия захвата Мариуполя, Путин может приехать с планом поторговаться относительно условий своего проигрыша на не таких позорных позициях. Если переговоры провалятся, россияне заявят о якобы достигнутых целях "спецоперации".
Ранее в РФ говорили, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ.
В свою очередь, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны.
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