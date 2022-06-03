Западное оружие усилит позиции: Арахамия назвал условие возобновления переговоров

Переговоры России и Украины в Турции / Reuters

Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию, заявил глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид Арахамия.

Как подчеркнул он в ходе телемарафона, переговоры нужно продолжать, когда переговорная позиция Украины будет усилена.

Украинский переговорщик пояснил, что имеет в виду получение ВСУ оружия, которое поступит от западных партнеров.

"Наши вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - отметил он.

Возникшую паузу на переговорах он пояснил тем, что на востоке страны продолжаются ожесточенные боевые действия.

При этом сторонам пока не удается добиться решающего перевеса.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – добавил Арахамия.

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Напомним, ранее в США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма Украине.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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