Эрдоган предложил Путину новый формат мирных переговоров с Украиной в Турции

Президент Турции уверен в необходимости как можно скорее достичь мира между РФ и Украиной.
В понедельник, 30 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Турецкий лидер предложил главе РФ провести мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле, сообщает Gazetevatan.
Эрдоган уверен в необходимости минимизировать негативное влияние войны и как можно скорее достичь мира между Россией и Украиной.
Он выдвинул предложение провести на территории Турции переговоры делегаций Украины и России при участии ООН. Эрдоган также заявил, что Анкара готова поучаствовать в определенном наблюдательном механизме, если стороны договорятся о нем.
Добавим, что на понедельник у Эрдогана также запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал переговоры с Владимиром Зеленским и зачинщиком войны Владимиром Путиным. Они могут состояться 30 мая.
Эрдоган призывает стороны к общему разговору. Президент Турции планирует обсудить вопрос войны в Украине.
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