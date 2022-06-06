Зеленский провел важные переговоры с Дудой: первые подробности

Сообщается, что разговор касался текущей ситуации на востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.
"Поговорил по телефону с Анджеем Дудой об оборонном сотрудничестве Украины и Польши. Благодарен за его усилия по консолидации международной поддержки по получению Украиной статуса кандидата", - отметил президент в Twitter.
Канцелярия польского президента добавила, что стороны обсуждали ситуацию на Донбассе.
"Разговор касался текущей ситуации на востоке Украины, дальнейших действий обеих стран и нашей поддержки Украины", - говорится в сообщении.
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Поддержка Польши в войне с Россией
Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда за несколько часов до нападения россиян 24 февраля был в столице Украины и успел ее покинуть.
"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", – заявил политик.
По словам президента Польши, президент Зеленский был уверен, что украинская армия сможет выстоять против российских войск.
22 мая Дуда прибыл с внезапным официальным визитом в Киев в знак поддержки Украины. Вместе с президентом Зеленским польский лидер прибыл в Верховную Раду и выступил перед парламентариями. Он заявил, что никто не сможет нарушить единство украинского и польского народов.
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