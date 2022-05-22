"Никто не может нарушить наше единство": президент Польши Дуда выступил в Раде с яркой речью

Анжей Дуда и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Польши Анжей Дуда прибыл с внезапным официальным визитом в Киев ‒ в знак поддержки Украины прибыл в Киев. Вместе с президентом Зеленским польский лидер прибыл в Верховную Раду и выступил перед парламентариями.

Свою речь перед нардепами глава Польши начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", — заявил Дуда.

Кроме того, по словам президента Польши, после всех зверств, которые русские оккупанты совершили в Украине, с Россией никто не будет иметь дело в Европе.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!", ‒ говорит Дуда.

Кроме того, президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Европейского союза.

Далее, Анджей Дуда в речи процитировал Ивана Франко — о "духе, который тело рвет к бою". Лидер Польши также заявил, что героическая оборона Мариуполя навсегда запечатлеется в мировой истории.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за ваше отвагу и вашу защиту Отечества", ‒ подытожил он.

Кроме того, представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила о том, что президент Владимир Зеленский внесет скоро внесет в Верховную Раду законопроект об особом правовом статусе для поляков в Украине.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!", – сообщила она.

Выступил с трибуны Верховной Рады и сам президент Зеленский

"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют… Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", - заявил он.Читайте такжеСтатус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку Украины

Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда за несколько часов до нападения россиян 24 февраля был в столице Украины и успел ее покинуть.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", – заявил политик.

По словам президента Польши, президент Зеленский был уверен, что украинская армия сможет выстоять против российских войск.

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