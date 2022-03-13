Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что применение Россией химического оружия в Украине может побудить НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью BBC он не исключил, что Путин может пойти на применение в Украине химического оружия.

"Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет", – сказал польский президент.

Отвечая на вопрос о вероятной реакции НАТО на новую эскалацию РФ, Дуда сказал: "Конечно, все надеются, что он не решится на это. Но… если он задействует оружие массового поражения, это изменит всю ситуацию".

"Конечно, НАТО... придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы..., но и для всего мира", - добавил президент Польши.

Читайте такжеРоссия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что российские власти вполне способны планировать применение химического оружия против Украины.

Чиновник рассказал, что в НАТО хорошо усвоили абсурдны заявления РФ о разработке химического и биологического оружия в Украине.

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