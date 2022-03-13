Россия может планировать применение химического оружия - генсек НАТО

Йенс Столтенберг / УНИАН

Российские власти вполне способны планировать применение химического оружия против Украины. Об этом сообщает портал Welt am Sonntag со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг.

Чиновник рассказал, что в НАТО хорошо усвоили абсурдные заявления РФ о разработке химического и биологического оружия в Украине.

"Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны быть бдительными, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье. Это было бы военным преступлением", – заявил генсек НАТО.

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Напомним, ранее британская пресса написала, что Москва, возможно, готовит себе почву в виде запуска дезинформационной кампании для того, чтобы применить химическое оружие на территории Украины, как это было во время войны в Сирии.

Как пишет издание The Guardian, обеспокоенность США и Великобритании возникла отчасти после того, как в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России есть документы, свидетельствующие о том, что США якобы поддерживали программу биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой.

Вашингтон и Киев опровергли эти обвинения.