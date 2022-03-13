Россия может планировать применение химического оружия - генсек НАТО

Йенс Столтенберг предостерег главу Кремля Владимира Путина от этого военного преступления.
Российские власти вполне способны планировать применение химического оружия против Украины. Об этом сообщает портал Welt am Sonntag со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг.
Чиновник рассказал, что в НАТО хорошо усвоили абсурдные заявления РФ о разработке химического и биологического оружия в Украине.
"Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны быть бдительными, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье. Это было бы военным преступлением", – заявил генсек НАТО.
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Напомним, ранее британская пресса написала, что Москва, возможно, готовит себе почву в виде запуска дезинформационной кампании для того, чтобы применить химическое оружие на территории Украины, как это было во время войны в Сирии.
Как пишет издание The Guardian, обеспокоенность США и Великобритании возникла отчасти после того, как в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России есть документы, свидетельствующие о том, что США якобы поддерживали программу биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой.
Вашингтон и Киев опровергли эти обвинения.