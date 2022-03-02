Путин озадачил психиатров и разведку: в США пытаются оценить душевное состояние хозяина Кремля

Поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным / Reuters

Американская разведка пытается выяснить, как психическое состояние хозяина Кремля Владимира Путина влияет на продолжение военных действий в Украине. По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

Разговоры по поводу неадекватности Путина начались после того, как он выступил с речью, в которой изложил искаженный вариант истории, который якобы оправдывал его вторжение в Украину, сообщает CNN.

После того как Россия начала вторжение в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет хозяин Кремля и как на его мышление повлияла неожиданно единая и жесткая реакция со стороны европейских соседей.

В одном из отчетов разведки говорится, что только за последние два дня поведение Путина стало "очень тревожным и непредсказуемым". Он был крайне возмущен из-за западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.

Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды, написал в Твиттере, что Путин "всегда был убийцей, но сейчас его проблема другая и большая", намекая на психическое состояние. Однако подробно комментировать этот вопрос сенатор не стал.

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Видеозаписи, на которых президент России сидит в десятках метров от своих старших военных советников или иностранных гостей во время встреч лишь подчеркивают образ изолированного лидера, который действует только по собственному желанию, либо руководствуясь своей паранойей.

Другие эксперты считают, что Путин начал впадать в глубокий психический кризис из-за продолжительной изоляции во время пандемии COVID-19.

Представительница разведки Бет Саннер считает, что Путин не сумасшедший, а "очень эмоционален из-за того, что давно хотел сделать".

Ранее американское разведывательное сообщество потратило десятилетие на то, что чтобы разобраться, кто такой бывший офицер КГБ, который фактически правит Россией с 1999 года. Но Путин - сложный объект, ведь окружен традиционной для России шпионской стеной и своей паранойей.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.