Путин в бункере злится из-за санкций в ответ на войну против Украины - СNN

Путин разгневан из-за жестких санкций / Фото Reuters

Санкции стран Запада, введенные против РФ и персонально против президента страны Владимира Путина, оказались жестче, чем он ожидал.

Как пишет СNN, ссылаясь на данные разведки, президент страны-агрессора сердится в своем бункере.

По сообщениям американских спецслужб, Путин почувствовал, что санкции Запада обострили ситуацию больше, чем он ожидал.

"Путин крайне разгневан санкциями в ответ на войну в Украине", – утверждают СМИ.

Как известно, Россию фактически изолировали от всего цивилизованного мира, страна обеднела вдвое - обвалился рубль и акции российских компаний.

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Как сообщал Главред, 27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы США, Евросоюз и союзники по НАТО ввели санкции против России заранее, то не было бы никакого полномасштабного вторжения в Украину.

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