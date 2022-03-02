Путин в бункере злится из-за санкций в ответ на войну против Украины - СNN

Президент России Владимир Путин почувствовал, что санкции Запада обострили ситуацию больше, чем он ожидал, сообщают американские спецслужбы.
Санкции стран Запада, введенные против РФ и персонально против президента страны Владимира Путина, оказались жестче, чем он ожидал.
Как пишет СNN, ссылаясь на данные разведки, президент страны-агрессора сердится в своем бункере.
По сообщениям американских спецслужб, Путин почувствовал, что санкции Запада обострили ситуацию больше, чем он ожидал.
"Путин крайне разгневан санкциями в ответ на войну в Украине", – утверждают СМИ.
Как известно, Россию фактически изолировали от всего цивилизованного мира, страна обеднела вдвое - обвалился рубль и акции российских компаний.
Как сообщал Главред, 27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы США, Евросоюз и союзники по НАТО ввели санкции против России заранее, то не было бы никакого полномасштабного вторжения в Украину.
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