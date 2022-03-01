Если бы ввели санкции против России раньше, то вторжения никакого не было бы - Зеленский

Введенные сегодня ограничения против России оказывают сильное влияние на ее экономику.
Если бы США, Евросоюз и союзники по НАТО ввели санкции против России заранее, то не было бы никакого полномасштабного вторжения в Украину.
Как заявил в интервью телеканалу CNN президент, введенные против Москвы ограничения оказывают сильное влияние на экономику страны-агрессора.
Зеленский отметил, что закрытие неба над Украиной - это превентивные санкции.
По его словам, введенные сегодня ограничения против России оказывают сильное влияние на ее экономику.
"А мы предупреждали и президента (США Джо Байдена - ред.), и Европейский союз: введите превентивно, введите санкции раньше, вы увидите, какая будет реакция, не будет никакого вторжения. Меня тоже никто не слышал. А теперь вы видите, что происходит", - добавил Зеленский.
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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".
После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.
Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.
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