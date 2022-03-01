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В США обсудили психическое здоровье Путина

1 марта 2022, 07:01

Конгресс США и администрация Байдена говорили о психическом здоровье президента Путна, который развязал войну против Украины, но конкретных ответов не было.

Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

В понедельник, 28 февраля, во время закрытого совещания Конгресс США и администрация президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние российского лидера Владимира Путина.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что во время закрытого совещания представители администрации Байдена не дали внятных ответов.

Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли, находившийся на совещании в Сенате, подтвердил информацию о том, что речь шла о психическом состоянии Путина. Но подробности сообщать не захотел.

При этом Грассли сказал, что независимо от брифинга его лично беспокоит психическое состояние российского президента.

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Как сообщал Главред, 27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

Президент России в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном выдвинул три условия прекращения войны против Украины: признание российского суверенитета над Крымом; решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства"; обеспечение его "нейтрального статуса".

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