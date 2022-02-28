Путин выдвинул Украине три условия для окончания войны

Свою позицию президент РФ озвучил Эммануэлю Макрону.
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины.
Путин заявил, что "урегулирование ситуации в Украине" возможно только при безусловном учете "законных интересов России в сфере безопасности", сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выдвинул три условия:
- признание российского суверенитета над Крымом;
- решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства";
- обеспечение его "нейтрального статуса".
Напомним, в понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Читайте такжеИтоги переговоров с РФ: стороны уезжают для консультаций в столицах - ПодолякВ ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине. Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля "подтвердил готовность участвовать".
Читайте также:
- Евросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФ
- Западные СМИ рассказали, как Зеленский их убедил ударить по РФ жесткими санкциями
- Нейтралитет отменен: Швейцария вводит санкции против РФ и закрывает агрессору небо