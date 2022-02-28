Путин выдвинул Украине три условия для окончания войны

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины.

Путин заявил, что "урегулирование ситуации в Украине" возможно только при безусловном учете "законных интересов России в сфере безопасности", сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выдвинул три условия:

признание российского суверенитета над Крымом;

решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства";

обеспечение его "нейтрального статуса".

Напомним, в понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Читайте такжеИтоги переговоров с РФ: стороны уезжают для консультаций в столицах - ПодолякВ ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине. Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля "подтвердил готовность участвовать".

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